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Главная Хроники У скромного российского чиновника нашли целый дворец

У скромного российского чиновника нашли целый дворец

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Дата публикации 26 июня 2025 06:14
Коррупция в РФ - в Дагестане чиновник построил себе дворец
Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов. Фото: росСМИ
Ключові моменти Госсекретарь региона — с четырехэтажным дворцом Обыски и задержание чиновника

У государственного секретаря Дагестана, одного из беднейших субъектов Российской Федерации, обнаружили огромный четырехэтажный дворец площадью около 4 тысяч квадратных метров. У всех его детей есть квартиры в российской столице.

Об этом сообщили российские медиа.

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Госсекретарь региона — с четырехэтажным дворцом

У российского регионального чиновника, государственного секретаря Дагестана (республики, которая входит в состав Российской Федерации) Магомеда-Султана Магомедова обнаружили огромный дворец.

Четырехэтажное здание общей площадью почти 4 тысячи квадратных метров расположено в столице Дагестана Махачкале.

Кроме того, чиновник имеет 160-метровую квартиру в российской столице Москве, там же расположена аналогичная квартира сына Магомедова.

А его три дочери имеют по 90-метровой квартире в одном и том же районе столицы РФ.

Обыски и задержание чиновника

Информация о невероятных аппетитах Магомеда-Султана Магомедова стала публичной из-за того, что чиновник попал под пристальный взгляд силовых структур.

Сейчас в здании правительства Махачкалы и на объектах, связанных с Магомедовым, проходят обыски.

Сам государственный секретарь Дагестана уже задержан.

Напомним, мы ранее писали о том, что российский чиновник, который украл сотни миллионов на "марсианской программе", попросился на войну.

Добавим, мы сообщали о том, где сейчас отдыхают российские чиновники, которые потеряли возможность ездить в Европу.

коррупция недвижимость чиновники Дагестан Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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