Корупція в РФ - у Дагестані чиновник збудував собі палац

Держсекретар Дагестану Магомед-Султан Магомедов. Фото: росЗМІ

У державного секретаря Дагестану, одного із найбідніших суб’єктів Російської Федерації, виявили величезний чотириповерховий палац площею близько 4 тисяч квадратних метрів. У всіх його дітей є квартири у російській столиці.

Про це повідомили російські медіа.

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У російського регіонального чиновника, державного секретаря Дагестану (республіки, яка входить до складу Російської Федерації) Магомеда-Султана Магомедова виявили величезний палац.

Чотириповерхова будівля загальною площею майже 4 тисячі квадратних метрів розташована у столиці Дагестану Махачкалі.

Крім того, чиновник має 160-метрову квартиру у російській столиці Москві, там же розташована аналогічна квартира сина Магомедова.

А його три доньки мають по 90-метровій квартирі у одному й тому ж районі столиці РФ.

Обшуки і затримання чиновника

Інформація про неймовірні апетити Магомеда-Султана Магомедова стала публічною через те, що чиновник потрапив під пильний погляд силових структур.

Зараз у будівлі уряду Махачкали та на об’єктах, пов’язаних із Магомедовим, проходять обшуки.

Сам державний секретар Дагестану уже затриманий.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що російський чиновник, який вкрав сотні мільйонів на "марсіанській програмі", попросився на війну.

Додамо, ми повідомляли про те, де зараз відпочивають російські чиновники, які втратили можливість їздити до Європи.