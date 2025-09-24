В РФ чиновник наклав на себе руки у консульстві Вірменії

Борис Авакян, російський чиновник, який хотів поїхати на війну, аби уникнути суду. Фото: росЗМІ

Колишнього російського чиновника Бориса Авакяна, який втік із зали суду, знайшли у туалеті консульства Вірменії. Імовірно, він наклав на себе руки.

Про це повідомили російські медіа.

Впливовий пітерський чиновник

В Російській Федерації помер ще один відомий чиновник.

Цим чиновником став Борис Авакян, який займав ключові посади у структурах Санкт-Петербурга.

Авакян раніше керував найбільшим митним брокером торгового порту "Санкт-Петербург". Потім він обіймав посаду заступника голови управління Росмайна в Ленінградській області.

З 2014 року росіянин отримав посаду заступника керівника відділу Держземнагляду по Санкт-Петербургу.

Кримінал, війна і самогубство

З 2016 року він перебував під кримінальним переслідуванням, 2021 року його затримали у одному із ресторанів Санкт-Петербурга.

У серпні 2025 року кримінальна справа щодо Авакяна була призупинена, бо він підписав контракт із Міноборони і зібрався їхати на війну до України. Але невдовзі, коли стало відомо, що контракт він розірвав, ексчиновника знову заарештували.

Перед смертю Борис Авакян, справа якого дійшла до стадії судового розгляду, втік із залу суду і заховався у консульстві Вірменії в Санкт-Петербурзі.

Там його із знайшли мертвим, у одному із туалетів консульства. За попередніми даними, Авакян наклав на себе руки.

