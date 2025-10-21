Опасные ингредиенты в российских напитках - чем кормят украинцев в оккупации

Опасный российский напиток. Фото: росСМИ

На оккупированные территории Украины завезли из России безалкогольный напиток с опасными для здоровья ингредиентами. Использованные в напитке вещества могут разрушить почки, печень и вызвать диарею.

Об этом сообщили авторы проекта "Жовта стрічка".

Вредные вещества вместо сахара

Российских производителей поймали на использовании опасных, вредных ингредиентов в продуктовых товарах.

Так, было замечено, что в напитке "Cola Добрый", который в России начали выпускать в рамках импортозамещения вместо Coca Cola, производители используют искусственные подсластители вместо сахара.

Речь идет о таких веществах, как цикламат натрия, ацесульфам калия, сукралоза и сахаринат натрия.

Они являются достаточно опасными для пищеварительной системы, вызывая расстройства и диарею, а также наносят вред почкам, печени и щитовидной железе.

Где в оккупации продают опасную Cola

Такой напиток, с опасными веществами, заметили не только на территории Российской Федерации, но и на оккупированных российской армией украинских территориях.

Активисты движения "Жовта стрічка" заметили партии напитка "Cola Добрый" в оккупированных населенных пунктах Луганской и Херсонской областей.

