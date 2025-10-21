Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники В оккупации украинцев травят опасными напитками

В оккупации украинцев травят опасными напитками

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 22:54
обновлено: 20:43
Опасные ингредиенты в российских напитках - чем кормят украинцев в оккупации
Опасный российский напиток. Фото: росСМИ

На оккупированные территории Украины завезли из России безалкогольный напиток с опасными для здоровья ингредиентами. Использованные в напитке вещества могут разрушить почки, печень и вызвать диарею.

Об этом сообщили авторы проекта "Жовта стрічка".

Реклама
Читайте также:

Вредные вещества вместо сахара

Российских производителей поймали на использовании опасных, вредных ингредиентов в продуктовых товарах.

Так, было замечено, что в напитке "Cola Добрый", который в России начали выпускать в рамках импортозамещения вместо Coca Cola, производители используют искусственные подсластители вместо сахара.

Речь идет о таких веществах, как цикламат натрия, ацесульфам калия, сукралоза и сахаринат натрия.

Они являются достаточно опасными для пищеварительной системы, вызывая расстройства и диарею, а также наносят вред почкам, печени и щитовидной железе.

Где в оккупации продают опасную Cola

Такой напиток, с опасными веществами, заметили не только на территории Российской Федерации, но и на оккупированных российской армией украинских территориях.

Активисты движения "Жовта стрічка" заметили партии напитка "Cola Добрый" в оккупированных населенных пунктах Луганской и Херсонской областей.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России в колбасе нашли запрещенные ингредиенты.

Добавим, мы сообщали о том, что кремлевский режим применяет продовольственные продукты как средство давления и влияет на наиболее незащищенные категории населения.

продукты оккупация состав продуктов Россия напиток
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации