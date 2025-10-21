Відео
Головна Хроніки В окупації українців труять небезпечними напоями

В окупації українців труять небезпечними напоями

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 22:54
Оновлено: 20:43
Небезпечні інгредієнти в російських напоях - чим годують українців в окупації
Небезпечний російський напій. Фото: росЗМІ

На окуповані території України завезли з Росії безалкогольний напій із небезпечними для здоров'я інгредієнтами. Використані у напої речовини можуть зруйнувати нирки, печінку та викликати діарею.

Про це повідомили автори проєкту "Жовта стрічка".

Читайте також:

Шкідливі речовини замість цукру

Російських виробників спіймали на використанні небезпечних, шкідливих інгредієнтів у продуктових товарах.

Так, було помічено, що у напої "Cola Добрый", який в Росії почали випускати в рамках імпортозаміщення замість Coca Cola, виробники використовують штучні підсолоджувачі замість цукру.

Йдеться про такі речовини, як цикламат натрію, ацесульфам калію, сукралоза та сахаринат натрію.

Вони є досить небезпечними для системи травлення, викликаючи розлади та діарею, а також завдають шкоди ниркам, печінці та щитоподібній залозі.

Де в окупації продають небезпечну Cola

Такий напій, із небезпечними речовинами, помітили не тільки на території Російської Федерації, а і на окупованих російською армією українських територіях.

Активісти руху "Жовта стрічка" помітили партії напою "Cola Добрый" в окупованих населених пунктах Луганської та Херсонської областей.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії у ковбасі знайшли заборонені інгредієнти.

Додамо, ми повідомляли про те, що кремлівський режим застосовує продовольчі продукти як засіб тиску і впливає на найбільш незахищені категорії населення.

продукти окупація склад продуктів Росія напій
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
