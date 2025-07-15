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Главная Хроники В областном центре РФ люди жалуются на фиолетовую воду

В областном центре РФ люди жалуются на фиолетовую воду

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 06:18
Фиолетовая вода в России - Экологическое бедствие в городской реке из-за загрязнения изменили цвет
Образец воды в водоемах Рязанской области. Фото: росСМИ

В российском городе Рязань власти игнорируют требования жителей заменить откровенно устаревшие системы фильтрации воды. В результате сине-фиолетовое вещество, замеченное в местных водоемах, в таком же виде попадает в краны в квартирах в областном центре Рязанской области.

Об этом сообщили российские медиа.

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Экологическая катастрофа в Рязани

В очередном российском городе жители пожаловались на проблему с питьевой водой.

В сети появились видеозаписи, сделанные жителями Рязани, где видно, что в местных водоемах течет вода сине-фиолетового цвета.

По словам самих горожан, проблема в том, что в Рязанской области более 200 экологически опасных объектов — таких, как нефтеперерабатывающий завод, теплоэнергетические компании и тому подобное.

Системы же фильтрации на водоемах давно устарели, но власти не спешат их заменять.

Вместо воды — вонючая фиолетовая субстанция

Вода из местных водоемов попадает не просто в большие реки региона, а и в коммунальную сеть.

Поэтому жители Рязани жалуются, что формально питьевая вода имеет очень неприятный вкус, который больше напоминает химические вещества.

А иногда из кранов в рязанских квартирах течет вода синего или фиолетового цвета.

Напомним, мы ранее писали о том, что российские экологи начали бить тревогу, потому что в Курганской области во время наводнения затопило старые урановые скважины месторождения Добровольное.

Добавим, мы сообщали о том, что в ООН был направлен отчет, в котором говорится о том, как россияне систематически совершают экологические преступления в Крыму, уничтожая окружающую среду.

экологическая катастрофа реки вода экология Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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