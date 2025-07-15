Фіолетова вода в Росії - Екологічне лихо в міській річці через забруднення змінили колір

Зразок води у водоймах Рязанської області. Фото: росЗМІ

У російському місті Рязань влада ігнорує вимоги мешканців замінити відверто застарілі системи фільтрації води. Внаслідок цього синьо-фіолетова речовина, помічена у місцевих водоймах, у такому ж вигляді потрапляє до кранів у квартирах в обласному центрі Рязанської області.

Про це повідомили російські медіа.

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У черговому російському місті мешканці поскаржилися на проблему з питною водою.

У мережі з’явилися відеозаписи, зроблені жителями Рязані, де видно, що у місцевих водоймах тече вода синьо-фіолетового кольору.

За словами самих містян, проблема в тому, що у Рязанській області понад 200 екологічно небезпечних об’єктів — таких, як нафтопереробний завод, теплоенергетичні компанії тощо.

Системи ж фільтрації на водоймах давно застаріли, та влада не поспішає їх замінювати.

Замість води — смердюча фіолетова субстанція

Вода з місцевих водойм потрапляє не просто у більші річки регіону, а і до комунальної мережі.

Тому мешканці Рязані скаржаться, що формально питна вода має дуже неприємний смак, який більше нагадує хімічні речовини.

А іноді з кранів у рязанських квартирах тече вода синього чи фіолетового кольору.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що російські екологи почали бити на сполох, бо у Курганській області під час повені затопило старі уранові свердловини родовища Добровільне.

Додамо, ми повідомляли про те, що до ООН був направлений звіт, у якому йдеться про те, як росіяни систематично скоюють екологічні злочини у Криму, знищуючи довкілля.