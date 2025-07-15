Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки В обласному центрі РФ люди скаржаться на фіолетову воду

В обласному центрі РФ люди скаржаться на фіолетову воду

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 06:18
Фіолетова вода в Росії - Екологічне лихо в міській річці через забруднення змінили колір
Зразок води у водоймах Рязанської області. Фото: росЗМІ

У російському місті Рязань влада ігнорує вимоги мешканців замінити відверто застарілі системи фільтрації води. Внаслідок цього синьо-фіолетова речовина, помічена у місцевих водоймах, у такому ж вигляді потрапляє до кранів у квартирах в обласному центрі Рязанської області.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

Екологічна катастрофа у Рязані

У черговому російському місті мешканці поскаржилися на проблему з питною водою.

У мережі з’явилися відеозаписи, зроблені жителями Рязані, де видно, що у місцевих водоймах тече вода синьо-фіолетового кольору.

За словами самих містян, проблема в тому, що у Рязанській області понад 200 екологічно небезпечних об’єктів — таких, як нафтопереробний завод, теплоенергетичні компанії тощо.

Системи ж фільтрації на водоймах давно застаріли, та влада не поспішає їх замінювати.

Замість води — смердюча фіолетова субстанція

Вода з місцевих водойм потрапляє не просто у більші річки регіону, а і до комунальної мережі.

Тому мешканці Рязані скаржаться, що формально питна вода має дуже неприємний смак, який більше нагадує хімічні речовини.

А іноді з кранів у рязанських квартирах тече вода синього чи фіолетового кольору.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що російські екологи почали бити на сполох, бо у Курганській області під час повені затопило старі уранові свердловини родовища Добровільне.

Додамо, ми повідомляли про те, що до ООН був направлений звіт, у якому йдеться про те, як росіяни систематично скоюють екологічні злочини у Криму, знищуючи довкілля.

екологічна катастрофа річки вода екологія Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації