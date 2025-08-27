В Москве напали на полицейских - причина

Московская полиция. Фото: росСМИ

В российской столице Москве мужчина с ножом напал на полицейских. Причиной такого неожиданного шага со стороны россиянина в МВД РФ назвали ненависть к силовикам.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама

Читайте также:

Сумасшедший в Москве

В столице Российской Федерации начались нападения на представителей власти.

Так, на Щелковском шоссе Москвы неизвестный поджигал предметы и всячески мешал проезду автомобилей.

На место инцидента приехали полицейские, после чего на улице развернулся второй акт этой драмы.

С ножом на полицейских

Неизвестный начал бросаться с ножом на представителей силовых структур.

По предварительной информации, агрессивного москвича задержали.

В Министерстве внутренних дел России заявили, что мотивом нападения этого мужчины на полицейских стала ненависть к силовикам.

О том, какими были последствия атаки, сколько полицейских пострадало, в МВД РФ не сообщили.

Напомним, мы ранее писали о том, что на улицах Москвы женщины начали нападать на мужчин.

Добавим, мы сообщали о том, что из-за футболки с украинским флагом в Москве напали на девушку.