В Москве напали на полицейских - причина

В Москве начались нападения на полицию — причины
В российской столице Москве мужчина с ножом напал на полицейских. Причиной такого неожиданного шага со стороны россиянина в МВД РФ назвали ненависть к силовикам.
Об этом сообщили российские медиа.
Сумасшедший в Москве
В столице Российской Федерации начались нападения на представителей власти.
Так, на Щелковском шоссе Москвы неизвестный поджигал предметы и всячески мешал проезду автомобилей.
На место инцидента приехали полицейские, после чего на улице развернулся второй акт этой драмы.
С ножом на полицейских
Неизвестный начал бросаться с ножом на представителей силовых структур.
По предварительной информации, агрессивного москвича задержали.
В Министерстве внутренних дел России заявили, что мотивом нападения этого мужчины на полицейских стала ненависть к силовикам.
О том, какими были последствия атаки, сколько полицейских пострадало, в МВД РФ не сообщили.
