Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники В Москве начались нападения на полицию — причины

В Москве начались нападения на полицию — причины

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 21:04
В Москве напали на полицейских - причина
Московская полиция. Фото: росСМИ

В российской столице Москве мужчина с ножом напал на полицейских. Причиной такого неожиданного шага со стороны россиянина в МВД РФ назвали ненависть к силовикам.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама
Читайте также:

Сумасшедший в Москве

В столице Российской Федерации начались нападения на представителей власти.

Так, на Щелковском шоссе Москвы неизвестный поджигал предметы и всячески мешал проезду автомобилей.

На место инцидента приехали полицейские, после чего на улице развернулся второй акт этой драмы.

С ножом на полицейских

Неизвестный начал бросаться с ножом на представителей силовых структур.

По предварительной информации, агрессивного москвича задержали.

В Министерстве внутренних дел России заявили, что мотивом нападения этого мужчины на полицейских стала ненависть к силовикам.

О том, какими были последствия атаки, сколько полицейских пострадало, в МВД РФ не сообщили.

Напомним, мы ранее писали о том, что на улицах Москвы женщины начали нападать на мужчин.

Добавим, мы сообщали о том, что из-за футболки с украинским флагом в Москве напали на девушку.

полиция россияне Москва Россия силовики
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации