Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки В Москві почалися напади на поліцію — причини

В Москві почалися напади на поліцію — причини

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 21:04
В Москві напали на поліцейських - причина
Московська поліція. Фото: росЗМІ

У російській столиці Москві чоловік з ножем напав на поліцейських. Причиною такого несподіваного кроку з боку росіянина у МВС РФ назвали ненависть до силовиків.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

Божевільний у Москві

У столиці Російської Федерації почалися напади на представників влади.

Так, на Щолковському шосе Москви невідомий підпалював предмети й усіляко заважав проїзду автомобілів.

На місце інциденту приїхали поліцейські, після чого на вулиці розгорнувся другий акт цієї драми.

З ножем на поліцейських

Невідомий почав кидатися з ножем на представників силових структур.

За попередньою інформацією, агресивного москвича затримали.

У Міністерстві внутрішніх справ Росії заявили, що мотивом нападу цього чоловіка на поліцейських стала ненависть до силовиків.

Про те, якими були наслідки атаки, скільки поліцейських постраждало, у МВС РФ не повідомили.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що на вулицях Москви жінки почали нападати на чоловіків.

Додамо, ми повідомляли про те, що через футболку з українським прапором у Москві напали на дівчину.

поліція росіяни Москва Росія силовики
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації