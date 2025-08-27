В Москві напали на поліцейських - причина

Московська поліція. Фото: росЗМІ

У російській столиці Москві чоловік з ножем напав на поліцейських. Причиною такого несподіваного кроку з боку росіянина у МВС РФ назвали ненависть до силовиків.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама

Читайте також:

Божевільний у Москві

У столиці Російської Федерації почалися напади на представників влади.

Так, на Щолковському шосе Москви невідомий підпалював предмети й усіляко заважав проїзду автомобілів.

На місце інциденту приїхали поліцейські, після чого на вулиці розгорнувся другий акт цієї драми.

З ножем на поліцейських

Невідомий почав кидатися з ножем на представників силових структур.

За попередньою інформацією, агресивного москвича затримали.

У Міністерстві внутрішніх справ Росії заявили, що мотивом нападу цього чоловіка на поліцейських стала ненависть до силовиків.

Про те, якими були наслідки атаки, скільки поліцейських постраждало, у МВС РФ не повідомили.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що на вулицях Москви жінки почали нападати на чоловіків.

Додамо, ми повідомляли про те, що через футболку з українським прапором у Москві напали на дівчину.