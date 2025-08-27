В Москві напали на поліцейських - причина

В Москві почалися напади на поліцію — причини
У російській столиці Москві чоловік з ножем напав на поліцейських. Причиною такого несподіваного кроку з боку росіянина у МВС РФ назвали ненависть до силовиків.
Про це повідомили російські медіа.
Божевільний у Москві
У столиці Російської Федерації почалися напади на представників влади.
Так, на Щолковському шосе Москви невідомий підпалював предмети й усіляко заважав проїзду автомобілів.
На місце інциденту приїхали поліцейські, після чого на вулиці розгорнувся другий акт цієї драми.
З ножем на поліцейських
Невідомий почав кидатися з ножем на представників силових структур.
За попередньою інформацією, агресивного москвича затримали.
У Міністерстві внутрішніх справ Росії заявили, що мотивом нападу цього чоловіка на поліцейських стала ненависть до силовиків.
Про те, якими були наслідки атаки, скільки поліцейських постраждало, у МВС РФ не повідомили.
