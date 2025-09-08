Борьба с абортами в Крыму — оккупанты в учебном заведении борются с абортами

В крымском техникуме. Фото: росСМИ

На территории оккупированного с 2014 года Крымского полуострова российские оккупанты решили начать борьбу с абортами. Стартует этот процесс с местного техникума.

Об этом сообщили российские медиа.

Оккупанты против абортов

В оккупированном Крыму российские оккупанты решили начать борьбу с абортами.

Процесс стартует в одном из учебных заведений региона, Приморском профессиональном техникуме.

В этом техникуме утвердили план мероприятий, целью которых является профилактика абортов.

Как в техникуме будут предупреждать аборты

В этом плане указано, что в течение всего учебного года для студентов Приморского профтехникума будут проводить лекции, круглые столы и тренинги.

Так, в сентябре студенты должны ознакомиться с темой "Честь. Совесть. Традиции".

Всего таких мероприятий будет более двух десятков.

