Борьба с абортами в Крыму — оккупанты в учебном заведении борются с абортами

В Крыму оккупанты начали войну против абортов
На территории оккупированного с 2014 года Крымского полуострова российские оккупанты решили начать борьбу с абортами. Стартует этот процесс с местного техникума.
Об этом сообщили российские медиа.
Оккупанты против абортов
В оккупированном Крыму российские оккупанты решили начать борьбу с абортами.
Процесс стартует в одном из учебных заведений региона, Приморском профессиональном техникуме.
В этом техникуме утвердили план мероприятий, целью которых является профилактика абортов.
Как в техникуме будут предупреждать аборты
В этом плане указано, что в течение всего учебного года для студентов Приморского профтехникума будут проводить лекции, круглые столы и тренинги.
Так, в сентябре студенты должны ознакомиться с темой "Честь. Совесть. Традиции".
Всего таких мероприятий будет более двух десятков.
