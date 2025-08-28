Оккупанты в Крыму - на Крымском полуострове ограничивают уличных музыкантов

Уличный музыкант. Фото: росСМИ

Оккупанты на Крымском полуострове планируют контролировать репертуар уличных музыкантов. Им хотят запретить исполнять песни тех, кого в России признать "иноагентами".

Об этом сообщили российские медиа.

"Очистка культурного пространства"

Оккупационная российская администрация Крыма решила заняться уличными музыкантами.

Крымские коллаборационисты, в частности, "глава Госсовета" Крыма Владимир Константинов, предлагают контролировать репертуар этих исполнителей.

"Убежден, нам необходимо очистить наше культурное пространство от разного рода предателей, расчистить его для тех талантов, которые в трудную минуту остались со своей страной, ее народом", — заявил Константинов.

Что хотят запретить уличным музыкантам

Конкретно уличным музыкантам хотят запретить исполнять песни так называемых "иностранных агентов".

Это же требование предлагается к применению вообще во всех случаях концертов или выступлений на открытых уличных площадках, даже если это официальные мероприятия.

Кроме того, заявил Владимир Константинов, подобное требование могут принять и в отношении граждан "недружественных к России стран".

