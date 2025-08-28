Окупанти в Криму - на Кримському півострові обмежують вуличних музикантів

Вуличний музикант. Фото: росЗМІ

Окупанти на Кримському півострові планують контролювати репертуар вуличних музикантів. Їм хочуть заборонити виконувати пісні тих, кого в Росії визнати "іноагентами".

Про це повідомили російські медіа.

"Очистка культурного простору"

Окупаційна російська адміністрація Криму вирішила зайнятися вуличними музикантами.

Кримські колаборанти, зокрема, "очільник Держради" Криму Володимир Константинов, пропонують контролювати репертуар цих виконавців.

"Переконаний, нам необхідно очистити наш культурний простір від різного роду зрадників, розчистити його для тих талантів, які у скруту залишилися зі своєю країною, її народом", — заявив Костянтинов.

Що хочуть заборонити вуличним музикантам

Конкретно вуличним музикантам хочуть заборонити виконувати пісні так званих "іноземних агентів".

Ця ж вимога пропонується до застосування взагалі у всіх випадках концертів чи виступів на відкритих вуличних майданчиках, навіть якщо це офіційні заходи.

Крім того, заявив Володимир Константинов, подібну вимогу можуть ухвалити і щодо громадян "недружніх до Росії країн".

