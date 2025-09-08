Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки В Криму окупанти почали війну проти абортів

В Криму окупанти почали війну проти абортів

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 23:11
Боротьба з абортами в Криму — окупанти в навчальному закладі борються з абортами
У кримському технікумі. Фото: росЗМІ

На території окупованого з 2014 року Кримського півострова російські окупанти вирішили почати боротьбу з абортами. Стартує цей процес із місцевого технікуму.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

Окупанти проти абортів

У окупованому Криму російські окупанти вирішили розпочати боротьбу з абортами.

Процес стартує у одному з навчальних закладів регіону, Приморському професійному технікумі.

У цьому технікумі затвердили план заходів, метою яких є профілактика абортів.

Як у технікумі будуть попереджувати аборти

У цьому плані вказано, що протягом усього навчального року для студентів Приморського профтехнікума будуть проводити лекції, круглі столи та тренінги.

Так, у вересні студенти мають ознайомитися з темою "Честь. Совість. Традиції".

Усього таких заходів буде понад два десятки.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Криму вирішили розібратися з вуличними музикантами.

Додамо, ми повідомляли про те, що на кримських автозаправних станціях зникли ходові марки бензину.

освіта Крим аборт окупанти окупація
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації