Боротьба з абортами в Криму — окупанти в навчальному закладі борються з абортами

На території окупованого з 2014 року Кримського півострова російські окупанти вирішили почати боротьбу з абортами. Стартує цей процес із місцевого технікуму.
Про це повідомили російські медіа.
Окупанти проти абортів
У окупованому Криму російські окупанти вирішили розпочати боротьбу з абортами.
Процес стартує у одному з навчальних закладів регіону, Приморському професійному технікумі.
У цьому технікумі затвердили план заходів, метою яких є профілактика абортів.
Як у технікумі будуть попереджувати аборти
У цьому плані вказано, що протягом усього навчального року для студентів Приморського профтехнікума будуть проводити лекції, круглі столи та тренінги.
Так, у вересні студенти мають ознайомитися з темою "Честь. Совість. Традиції".
Усього таких заходів буде понад два десятки.
