Боротьба з абортами в Криму — окупанти в навчальному закладі борються з абортами

У кримському технікумі. Фото: росЗМІ

На території окупованого з 2014 року Кримського півострова російські окупанти вирішили почати боротьбу з абортами. Стартує цей процес із місцевого технікуму.

Про це повідомили російські медіа.

Окупанти проти абортів

У окупованому Криму російські окупанти вирішили розпочати боротьбу з абортами.

Процес стартує у одному з навчальних закладів регіону, Приморському професійному технікумі.

У цьому технікумі затвердили план заходів, метою яких є профілактика абортів.

Як у технікумі будуть попереджувати аборти

У цьому плані вказано, що протягом усього навчального року для студентів Приморського профтехнікума будуть проводити лекції, круглі столи та тренінги.

Так, у вересні студенти мають ознайомитися з темою "Честь. Совість. Традиції".

Усього таких заходів буде понад два десятки.

