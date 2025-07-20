В РФ из-за падения обломков БпЛА задерживаются 75 поездов

В Ростовской области после удара БпЛА задерживаются 75 поездов
Утром 19 июля в Ростовской области после атаки ударных БпЛА возникли проблемы с движением поездов. Причиной задержки и приостановки рейсов стало падение обломков дронов.
Об этом сообщал Telegram-канал "Российские железные дороги".
Задержка поездов из-за дронового удара
Движение поездов приостановили из-за повреждения контактной сети в результате падения обломков беспилотников на перегоне Лихая — Замчалово. По состоянию на 05:58 задерживались более 50 поездов дальнего следования. Также отменили ряд пригородных электричек.
По состоянию на 20:32, по информации предприятия "Федеральная пассажирская компания", с задержками курсировали 75 пассажирских поездов, в частности, те, что направлялись в Москву и Санкт-Петербург.
Напомним, россияне в последнее время неоднократно наносили удары по объектам Укрзализныци. В частности, враг атаковал гражданские поезда.
Также мы сообщали, что РФ строит новые ядерные объекты. Их возводят в Калининградской области, Беларуси и возле Мурманска.
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