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Главная Хроники В Ростовской области после удара БпЛА задерживаются 75 поездов

В Ростовской области после удара БпЛА задерживаются 75 поездов

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 00:06
В РФ из-за падения обломков БпЛА задерживаются 75 поездов
Поезд. Фото иллюстративное: АО "Трансмашхолдинг"

Утром 19 июля в Ростовской области после атаки ударных БпЛА возникли проблемы с движением поездов. Причиной задержки и приостановки рейсов стало падение обломков дронов.

Об этом сообщал Telegram-канал "Российские железные дороги".

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Движение поездов приостановили из-за повреждения контактной сети в результате падения обломков беспилотников на перегоне Лихая — Замчалово. По состоянию на 05:58 задерживались более 50 поездов дальнего следования. Также отменили ряд пригородных электричек.

По состоянию на 20:32, по информации предприятия "Федеральная пассажирская компания", с задержками курсировали 75 пассажирских поездов, в частности, те, что направлялись в Москву и Санкт-Петербург.

Напомним, россияне в последнее время неоднократно наносили удары по объектам Укрзализныци. В частности, враг атаковал гражданские поезда.

Также мы сообщали, что РФ строит новые ядерные объекты. Их возводят в Калининградской области, Беларуси и возле Мурманска.

железная дорога Россия беспилотник Ростов БпЛА
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
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