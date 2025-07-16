Ядерна програма Росії - де розташовані нові ядерні бази РФ

Кремль будує нові ядерні об'єкти — де вони розташовані
Російський режим продовжує розбудовувати об’єкти, пов’язані з власною ядерною тріадою. Це, зокрема, відбувається у Калінінградській області, Білорусі та в районі базування підводних човнів з ядерними боєголовками.
Про це повідомило видання Business Insider.
Росія розвиває ядерну тріаду
Свіжі супутникові знімки, зроблені наприкінці весни і на початку літа 2025 року, продемонстрували, що Російська Федерація намагається розвивати свою ядерну програму.
Так, на знімках були зафіксовані роботи на кількох об’єктах, які розташовані там, де, за наявною інформацією, і перебувають об’єкти ядерної тріади Російської Федерації.
Роботи на цих об’єктах ведуться активно, до об’єктів підводять нові дороги, об’єкти охороняють війська тощо.
Будівництво в європейській частині РФ
Усього знайшли п'ять таких об'єктів. Причому один із них розташований за межами власне Росії — у Білорусі, це так званий об’єкт Осіповічі, де формально зберігає свої боєприпаси білоруська армія.
Ще один об’єкт, на якому зафіксоване активне будівництво, розташований у калінінградському ексклаві, який межує відразу з двома країнами НАТО — Литвою та Польщею.
Крім того, подібні роботи помічені на базі Гаджиєво, біля Мурманська, де розташовані ті підводні човни ВМС Росії, які здатні нести і запускати ракети з ядерними боєголовками.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що РФ та Білорусь змінили умови застосування ядерної зброї.
Додамо, ми повідомляли про те, як у НАТО відреагували на плани РФ щодо ядерної зброї в космосі.
Читайте Новини.LIVE!