Ядерна програма Росії - де розташовані нові ядерні бази РФ

База підводних човнів у Гаджиєво. Фото: росЗМІ

Російський режим продовжує розбудовувати об’єкти, пов’язані з власною ядерною тріадою. Це, зокрема, відбувається у Калінінградській області, Білорусі та в районі базування підводних човнів з ядерними боєголовками.

Про це повідомило видання Business Insider.

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Росія розвиває ядерну тріаду

Свіжі супутникові знімки, зроблені наприкінці весни і на початку літа 2025 року, продемонстрували, що Російська Федерація намагається розвивати свою ядерну програму.

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Так, на знімках були зафіксовані роботи на кількох об’єктах, які розташовані там, де, за наявною інформацією, і перебувають об’єкти ядерної тріади Російської Федерації.

Роботи на цих об’єктах ведуться активно, до об’єктів підводять нові дороги, об’єкти охороняють війська тощо.

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Будівництво в європейській частині РФ

Усього знайшли п'ять таких об'єктів. Причому один із них розташований за межами власне Росії — у Білорусі, це так званий об’єкт Осіповічі, де формально зберігає свої боєприпаси білоруська армія.

Ще один об’єкт, на якому зафіксоване активне будівництво, розташований у калінінградському ексклаві, який межує відразу з двома країнами НАТО — Литвою та Польщею.

Крім того, подібні роботи помічені на базі Гаджиєво, біля Мурманська, де розташовані ті підводні човни ВМС Росії, які здатні нести і запускати ракети з ядерними боєголовками.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що РФ та Білорусь змінили умови застосування ядерної зброї.

Додамо, ми повідомляли про те, як у НАТО відреагували на плани РФ щодо ядерної зброї в космосі.