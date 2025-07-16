Ядерная программа России - где расположены новые ядерные базы РФ

База подводных лодок в Гаджиево. Фото: росСМИ

Российский режим продолжает развивать объекты, связанные с собственной ядерной триадой. Это, в частности, происходит в Калининградской области, Беларуси и в районе базирования подводных лодок с ядерными боеголовками.

Об этом сообщило издание Business Insider.

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Свежие спутниковые снимки, сделанные в конце весны и в начале лета 2025 года, продемонстрировали, что Российская Федерация пытается развивать свою ядерную программу.

Так, на снимках были зафиксированы работы на нескольких объектах, которые расположены там, где, по имеющейся информации, и находятся объекты ядерной триады Российской Федерации.

Работы на этих объектах ведутся активно, к объектам подводят новые дороги, объекты охраняют войска и тому подобное.

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Всего таких объектов было найдено пять. Причем один из них расположен за пределами собственно России — в Беларуси, это так называемый объект Осиповичи, где формально хранит свои боеприпасы белорусская армия.

Еще один объект, на котором зафиксировано активное строительство, расположен в калининградском эксклаве, который граничит сразу с двумя странами НАТО — Литвой и Польшей.

Кроме того, подобные работы замечены на базе Гаджиево, возле Мурманска, где расположены те подводные лодки ВМС России, которые способны нести и запускать ракеты с ядерными боеголовками.

Напомним, мы ранее писали о том, что РФ и Беларусь изменили условия применения ядерного оружия.

Добавим, мы сообщали о том, как в НАТО отреагировали на планы РФ по ядерному оружию в космосе.