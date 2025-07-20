У РФ через падіння уламків БпЛА затримуються 75 поїздів

Поїзд. Фото ілюстративне: АТ "Трансмашхолдінг"

Уранці 19 липня в Ростовській області після атаки ударних БпЛА виникли проблеми з рухом потягів. Причиною затримки та призупинення рейсів стало падіння уламків дронів.

Про це повідомляв Telegram-канал "Российские железные дороги".

Реклама

Читайте також:

Затримка поїздів через дроновий удар

Рух поїздів призупинили через пошкодження контактної мережі внаслідок падіння уламків безпілотників на перегоні Лихая — Замчалово. Станом на 05:58 затримувалися понад 50 поїздів далекого прямування. Також скасували низку приміських електричок.

Станом на 20:32, за інформацією підприємства "Федеральная пассажирская компания", із затримками курсували 75 пасажирських поїздів, зокрема, ті, що прямували до Москви та Санкт-Петербурга.

Нагадаємо, росіяни останнім часом неодноразово завдавали ударів по об'єктах Укрзалізниці. Зокрема, ворог атакував цивільні поїзди.

Також ми повідомляли, що РФ будує нові ядерні об'єкти. Їх зводять у Калінінградській області, Білорусі та біля Мурманська.