В Санкт-Петербурге невыносимый запах хлора - что говорят власти

В российском мегаполисе воняет хлором — отмазка властей
Второй по численности населения российский город, Санкт-Петербург, страдает от неприятного химического запаха. А чиновники, не спеша решать очевидную проблему, заявляют, что причина в "неблагоприятных погодных условиях".
Об этом сообщили российские медиа.
Запах хлора в пятимиллионном городе
В одном из крупнейших российских городов, Санкт-Петербурге, который называют "северной столицей" страны-агрессора, ухудшилась экологическая ситуация.
Жители сразу нескольких районов города, в том числе и Центрального, пожаловались на резкий химический запах в воздухе.
"Пахнет якобы как смесью нитриловой краски и хлора", — пишут петербуржцы в соцсетях.
Чиновники списывают все на погоду
Жители города начали жаловаться на это местным властям.
В частности, горожане из одного из районов города дозвонились в экологическую службу и объяснили проблему.
Там заявили, что причиной неприятных запахов являются "неблагоприятные погодные условия".
Что именно чиновники имели в виду под этой фразой, они не уточнили.
