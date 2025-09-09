Видео
Главная Хроники В российском мегаполисе воняет хлором — отмазка властей

В российском мегаполисе воняет хлором — отмазка властей

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 13:43
В Санкт-Петербурге невыносимый запах хлора - что говорят власти
Россиянка страдает от вони. Фото иллюстративное: росСМИ

Второй по численности населения российский город, Санкт-Петербург, страдает от неприятного химического запаха. А чиновники, не спеша решать очевидную проблему, заявляют, что причина в "неблагоприятных погодных условиях".

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Запах хлора в пятимиллионном городе

В одном из крупнейших российских городов, Санкт-Петербурге, который называют "северной столицей" страны-агрессора, ухудшилась экологическая ситуация.

Жители сразу нескольких районов города, в том числе и Центрального, пожаловались на резкий химический запах в воздухе.

"Пахнет якобы как смесью нитриловой краски и хлора", — пишут петербуржцы в соцсетях.

Чиновники списывают все на погоду

Жители города начали жаловаться на это местным властям.

В частности, горожане из одного из районов города дозвонились в экологическую службу и объяснили проблему.

Там заявили, что причиной неприятных запахов являются "неблагоприятные погодные условия".

Что именно чиновники имели в виду под этой фразой, они не уточнили.

Напомним, мы ранее писали о том, что в РФ экологи напуганы подтоплением урановых скважин.

Добавим, мы сообщали о том, что в России на фестивале "чистой воды" город затопила река из фекалий.

чиновники экология Россия запах Петербург
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
