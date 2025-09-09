У Санкт-Петербурзі нестерпний сморід хлору - що говорить влада

Росіянка страждає від смороду. Фото ілюстративне: росЗМІ

Друге за кількістю населення російське місто, Санкт-Петербург, потерпає від неприємного хімічного запаху. А чиновники, не поспішаючи вирішувати очевидну проблему, заявляють, що причина у "несприятливих погодних умовах".

Про це повідомили російські медіа.

Запах хлору у п’ятимільйонному місті

В одному із найбільших російських міст, Санкт-Петербурзі, який називають "північною столицею" країни-агресора, погіршилася екологічна ситуація.

Мешканці відразу кількох районів міста, зокрема і Центрального, поскаржилися на різкий хімічний запах у повітрі.

"Пахне нібито як сумішшю нітрилової фарби та хлору", — пишуть петербуржці у соцмережах.

Чиновники списують усе на погоду

Мешканці міста почали скаржитися на це місцевій владі.

Зокрема, містяни з одного з районів міста додзвонилися до екологічної служби і пояснили проблему.

Там заявили, що причиною неприємних запахів є "несприятливі погодні умови".

Що саме чиновники мали на увазі під цією фразою, вони не уточнили.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в РФ екологи налякані підтопленням уранових свердловин.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії на фестивалі "чистої води" місто затопила річка з фекалій.