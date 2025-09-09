У Санкт-Петербурзі нестерпний сморід хлору - що говорить влада

У російському мегаполісі смердить хлором — відмазка влади
Друге за кількістю населення російське місто, Санкт-Петербург, потерпає від неприємного хімічного запаху. А чиновники, не поспішаючи вирішувати очевидну проблему, заявляють, що причина у "несприятливих погодних умовах".
Запах хлору у п’ятимільйонному місті
В одному із найбільших російських міст, Санкт-Петербурзі, який називають "північною столицею" країни-агресора, погіршилася екологічна ситуація.
Мешканці відразу кількох районів міста, зокрема і Центрального, поскаржилися на різкий хімічний запах у повітрі.
"Пахне нібито як сумішшю нітрилової фарби та хлору", — пишуть петербуржці у соцмережах.
Чиновники списують усе на погоду
Мешканці міста почали скаржитися на це місцевій владі.
Зокрема, містяни з одного з районів міста додзвонилися до екологічної служби і пояснили проблему.
Там заявили, що причиною неприємних запахів є "несприятливі погодні умови".
Що саме чиновники мали на увазі під цією фразою, вони не уточнили.
