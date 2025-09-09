Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки У російському мегаполісі смердить хлором — відмазка влади

У російському мегаполісі смердить хлором — відмазка влади

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 13:43
У Санкт-Петербурзі нестерпний сморід хлору - що говорить влада
Росіянка страждає від смороду. Фото ілюстративне: росЗМІ

Друге за кількістю населення російське місто, Санкт-Петербург, потерпає від неприємного хімічного запаху. А чиновники, не поспішаючи вирішувати очевидну проблему, заявляють, що причина у "несприятливих погодних умовах".

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

Запах хлору у п’ятимільйонному місті

В одному із найбільших російських міст, Санкт-Петербурзі, який називають "північною столицею" країни-агресора, погіршилася екологічна ситуація.

Мешканці відразу кількох районів міста, зокрема і Центрального, поскаржилися на різкий хімічний запах у повітрі.

"Пахне нібито як сумішшю нітрилової фарби та хлору", — пишуть петербуржці у соцмережах.

Чиновники списують усе на погоду

Мешканці міста почали скаржитися на це місцевій владі.

Зокрема, містяни з одного з районів міста додзвонилися до екологічної служби і пояснили проблему.

Там заявили, що причиною неприємних запахів є "несприятливі погодні умови".

Що саме чиновники мали на увазі під цією фразою, вони не уточнили.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в РФ екологи налякані підтопленням уранових свердловин.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії на фестивалі "чистої води" місто затопила річка з фекалій.

чиновники екологія Росія запах Санкт-Петербург
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації