Главная Хроники В российском детсаду воспитательница избила ребенка — причина

В российском детсаду воспитательница избила ребенка — причина

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 23:01
В России воспитательница избила ребенка — причина
Детский сад в Новороссийске. Фото: росСМИ

В Российской Федерации произошел ужасный случай в детском саду. За простой отказ от каши ребенок получил в свой адрес от воспитательницы нецензурную брань, а затем взрослый человек начал избивать малолетнюю.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Воспитательница терроризировала ребенка в садике

В российском городе Новороссийск (Краснодарский край) воспитательница детского сада устроила настоящий террор в отношении одной из своих воспитанниц.

В сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть инцидент с агрессией воспитательницы.

Причиной стала стандартная ситуация — маленькая девочка отказалась есть кашу и заплакала.

Это вызвало неадекватную реакцию работницы детсада.

Ругань и удары по голове

Сначала она начала оскорблять ребенка, в частности, и нецензурной лексикой (обзывая девочку "еб..той").

После чего воспитательница перешла к более серьезным мерам и стала бить ребенка по лицу.

Известно, что на данный момент агрессивная работница была уволена из детсада, ею занялась полиция, которая изучает видеозапись из интернета.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России мужчина жестко избил ребенка палкой и ногами.

Добавим, мы сообщали о том, что россияне придумали новые схемы для похищения и вывоза детей с оккупированных территорий Украины.

дети россияне избиение детский садик Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
