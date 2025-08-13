В Росії вихователька побила дитину — причина

Дитячий садок у Новоросійську. Фото: росЗМІ

У Російській Федерації стався жахливий випадок у дитсадку. За просту відмову від каші дитина отримала на свою адресу від виховательки нецензурну лайку, а потім доросла людина почала бити малолітню.

Про це повідомили російські медіа.

Вихователька тероризувала дитину в садочку

У російському місті Новоросійськ (Краснодарський край) вихователька дитячого садочка влаштувала справжній терор щодо однієї із своїх вихованиць.

В мережі з’явився відеозапис, на якому можна побачити інцидент з агресією виховательки.

Причиною стала стандартна ситуація — маленька дівчинка відмовилася їсти кашу і заплакала.

Це викликало неадекватну реакцію працівниці дитсадка.

Матюки й удари по голові

Спочатку вона почала ображати дитину, зокрема, і нецензурною лексикою (обзиваючи дівчинку "йоб..тою").

Після чого вихователька перейшла до більш серйозних заходів і стала бити дитину по обличчю.

Відомо, що на цей момент агресивна працівниця була звільнена з дитсадка, нею зайнялася поліція, яка вивчає відеозапис з інтернету.

