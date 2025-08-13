В Росії вихователька побила дитину — причина

У російському дитсадку вихователька побила дитину — причина
У Російській Федерації стався жахливий випадок у дитсадку. За просту відмову від каші дитина отримала на свою адресу від виховательки нецензурну лайку, а потім доросла людина почала бити малолітню.
Про це повідомили російські медіа.
Вихователька тероризувала дитину в садочку
У російському місті Новоросійськ (Краснодарський край) вихователька дитячого садочка влаштувала справжній терор щодо однієї із своїх вихованиць.
В мережі з’явився відеозапис, на якому можна побачити інцидент з агресією виховательки.
Причиною стала стандартна ситуація — маленька дівчинка відмовилася їсти кашу і заплакала.
Це викликало неадекватну реакцію працівниці дитсадка.
Матюки й удари по голові
Спочатку вона почала ображати дитину, зокрема, і нецензурною лексикою (обзиваючи дівчинку "йоб..тою").
Після чого вихователька перейшла до більш серйозних заходів і стала бити дитину по обличчю.
Відомо, що на цей момент агресивна працівниця була звільнена з дитсадка, нею зайнялася поліція, яка вивчає відеозапис з інтернету.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії чоловік жорстко побив дитину палицею і ногами.
Додамо, ми повідомляли про те, що росіяни вигадали нові схеми для викрадення і вивезення дітей з окупованих територій України.
Читайте Новини.LIVE!