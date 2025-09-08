Умер Алексей Синицын в России

Полиция России. Фото: росСМИ

В России под Калининградом найден мертвым гендиректор компании по добыче калийно-магниевых солей "К-Поташ Сервис" Алексей Синицын. Это уже 19-я смерть среди топ-менеджеров с начала войны.

Об этом сообщают росСМИ.

Что известно о Синицыне

Отмечается, что труп нашли обезглавленным под мостом. На нем был закреплен буксировочный трос.

Синицын возглавил "К-Поташ Сервис" в октябре 2022 года. Компания занималась проектом калийного рудника в поселке Нивенское Калининградской области. Рудник должен был заработать в 2021 году, но его запуск откладывали из-за протестов местных жителей.

Загадочные смерти других топ-менеджеров

Загадочные смерти топ-менеджеров продолжаются в РФ уже как минимум три года. В 2022-м умерли глава транспортной службы "Газпром инвест" Леонид Шульман, бывший вице-президент Газпромбанка Владислав Аваев, бывший топ-менеджер "Новатэка" Сергей Протасень.

Из окна больницы выпал председатель совета директоров "Лукойла" Равиль Маганов, а его преемник Владимир Некрасов умер через год из-за сердечной недостаточности.

В 2023-м мертвыми нашли Вячеслава Ровнейко, директора Межрегионального топливного союза, и Игоря Шкурко, заместителя председателя "Якутскэнерго".

В прошлом году совершил суицид вице-президент "Лукойла" Виталий Робертус. В 2025-м выпал с балкона вице-президент "Транснефти" Андрей Бадалов, по неизвестным причинам умерли Дмитрий Осипов, председатель совета директоров "Уралкалия", и Михаил Кенин, основатель ГК "Самолет" — крупнейшего в России застройщика.

Напомним, недавно в России в Минтрансе умер заместитель начальника отдела управления имуществом "Росавтодора" Андрей Корнийчук.

4 июля в РФ под окнами собственной квартиры был найден мертвым вице-президент компании "Транснефть" Андрей Бадалов.

Также 7 июля экс-министр транспорта России Роман Старовойт совершил самоубийство. Это произошло сразу после того, как президент РФ Владимир Путин отправил его в отставку.