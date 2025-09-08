Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки У РФ загадково помер 19-й топменеджер з початку війни

У РФ загадково помер 19-й топменеджер з початку війни

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 19:04
Помер Олексій Синіцин у Росії
Поліція Росії. Фото: росЗМІ

У Росії під Калінінградом знайдено мертвим гендиректора компанії з видобутку калійно-магнієвих солей "К-Поташ Сервіс" Олексія Синіцина. Це вже 19-а смерть серед топменеджерів з початку війни.

Про це повідомляють росЗМІ.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про Синіцина

Зазначається, що труп знайшли обезголовленим під мостом. На ньому був закріплений буксирувальний трос.

Синіцин очолив "К-Поташ Сервіс" в жовтні 2022 року. Компанія займалася проєктом калійного рудника в селищі Нівенське Калінінградської області. Рудник повинен був запрацювати у 2021 році, але його запуск відкладали через протести місцевих жителів.

Загадкові смерті інших топменеджерів

Загадкові смерті топменеджерів тривають у РФ вже щонайменше три роки. У 2022-му померли голова транспортної служби "Газпром інвест" Леонід Шульман, колишній віцепрезидент Газпромбанку Владислав Аваєв, колишній топменеджер "Новатека" Сергій Протасень.

З вікна лікарні випав голова ради директорів "Лукойлу" Равіль Маганов, а його наступник Володимир Некрасов помер за рік через серцеву недостатність. 

У 2023-му мертвими знайшли В'ячеслава Ровнейка, директора Міжрегіонального паливного союзу, та Ігоря Шкурка, заступника голови "Якутськенерго".

Минулого року скоїв суїцид віцепрезидент "Лукойлу" Віталій Робертус. У 2025-му випав з балкону віцепрезидент "Транснафти" Андрій Бадалов, з невідомих причин померли Дмитро Осипов, голова ради директорів "Уралкалія", та Михайло Кенін, засновник ДК "Літак" —найбільшого в Росії забудовника.

Нагадаємо, нещодавно в Росії в Мінтрансі помер заступник начальника відділу управління майном "Росавтодору" Андрій Корнійчук.

4 липня у РФ під вікнами власної квартири був знайдений мертвим віцепрезидент компанії "Транснефть" Андрій Бадалов. 

Також 7 липня ексміністр транспорту Росії Роман Старовойт вчинив самогубство. Це сталося одразу після того, як президент РФ Володимир Путін відправив його у відставку.

смерть поліція калій Росія загибель
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації