Помер Олексій Синіцин у Росії

У Росії під Калінінградом знайдено мертвим гендиректора компанії з видобутку калійно-магнієвих солей "К-Поташ Сервіс" Олексія Синіцина. Це вже 19-а смерть серед топменеджерів з початку війни.

Про це повідомляють росЗМІ.

Що відомо про Синіцина

Зазначається, що труп знайшли обезголовленим під мостом. На ньому був закріплений буксирувальний трос.

Синіцин очолив "К-Поташ Сервіс" в жовтні 2022 року. Компанія займалася проєктом калійного рудника в селищі Нівенське Калінінградської області. Рудник повинен був запрацювати у 2021 році, але його запуск відкладали через протести місцевих жителів.

Загадкові смерті інших топменеджерів

Загадкові смерті топменеджерів тривають у РФ вже щонайменше три роки. У 2022-му померли голова транспортної служби "Газпром інвест" Леонід Шульман, колишній віцепрезидент Газпромбанку Владислав Аваєв, колишній топменеджер "Новатека" Сергій Протасень.

З вікна лікарні випав голова ради директорів "Лукойлу" Равіль Маганов, а його наступник Володимир Некрасов помер за рік через серцеву недостатність.

У 2023-му мертвими знайшли В'ячеслава Ровнейка, директора Міжрегіонального паливного союзу, та Ігоря Шкурка, заступника голови "Якутськенерго".

Минулого року скоїв суїцид віцепрезидент "Лукойлу" Віталій Робертус. У 2025-му випав з балкону віцепрезидент "Транснафти" Андрій Бадалов, з невідомих причин померли Дмитро Осипов, голова ради директорів "Уралкалія", та Михайло Кенін, засновник ДК "Літак" —найбільшого в Росії забудовника.

Нагадаємо, нещодавно в Росії в Мінтрансі помер заступник начальника відділу управління майном "Росавтодору" Андрій Корнійчук.

4 липня у РФ під вікнами власної квартири був знайдений мертвим віцепрезидент компанії "Транснефть" Андрій Бадалов.

Також 7 липня ексміністр транспорту Росії Роман Старовойт вчинив самогубство. Це сталося одразу після того, як президент РФ Володимир Путін відправив його у відставку.