В РФ подростки пели гимн Украины - видео

Подростки гуляют по городу. Иллюстративное фото: Freepik

В российских соцсетях распространилось видео из города Тольятти Самарской области РФ, на котором подростки пели на украинском языке песню "Батько наш — Бандера, Україна — мати!" и гимн Украины. За это против них возбудили уголовное дело.

Об этом пишут российские СМИ.

Реклама

Читайте также:

В России подростки пели гимн Украины — детали

Как пишут росСМИ, соответствующее видео появилось в городских пабликах города Тольятти Самарской области РФ в понедельник ночью, 30 июня. По словам администраторов одного из Telegram-каналов, подростки пели украинские патриотические песни в Парке Победы.

Российские силовики рассказали местному изданию, что начали проверку в отношении действий подростков и сообщат о ее результатах позже

"Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По собранным полицейскими материалам будет принято решение в соответствии с законодательством", — прокомментировали ситуацию в Главном управлении Министерства внутренних дел России по Самарской области.

Впоследствии один из местных пабликов сообщил, что подростков нашли.

В то же время российское пропагандистское информационное агентство "ТАСС" написало со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления следственного комитета России, что в отношении группы подростков возбудили уголовное дело о "реабилитации нацизма".

Ранее мы информировали, что в Ленинградской области Российской Федерации полиция задержала "шамана", который закапывал людей живьем.

Также мы писали, что в Москве функционирует целая сеть особых борделей, замаскированных под караоке-бары.