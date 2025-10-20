Видео
Україна
Главная Хроники В РФ маньяк написал книгу о своих зверствах над детьми

В РФ маньяк написал книгу о своих зверствах над детьми

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 22:54
обновлено: 21:49
Российские маньяки - серийный преступник в России написал книгу
Анатолий Москвин за решеткой. Фото: росСМИ

Российский маньяк Анатолий Москвин, который находится на принудительном лечении в психиатрической клинике, написал книгу о своих преступлениях. Текст рукописи ужаснул врачей, которые вряд ли предоставят рукопись каким-то издателям.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Российский маньяк-литератор

Известный российский маньяк Анатолий Москвин, который работал лингвистом, журналистом и переводчиком, написал книгу о своих преступлениях.

Сейчас Москвин проходит принудительное лечение в психиатрической больнице №2 в городе Нижний Новгород.

В каком именно российском издательстве выйдет книга уникального маньяка, пока что доподлинно неизвестно, но, как узнали СМИ, врачи, прочитав рукопись своего известного пациента, ужаснулись и вряд ли передадут текст рукописи издателям.

О чем говорится в книжке Москвина

Медиа получили информацию о том, что именно рассказывается в книге Анатолия Москвина, которому поставили диагноз "параноидальная шизофрения".

Маньяк, который прославился тем, что выкапывал на кладбищах тела умерших девочек и делал из них мумифицированные ростовые куклы (а потом приносил их к себе домой и жил с ними годами), в рукописи подробно описал этот процесс, назвав его "приключениями".

Кроме того, Москвин в тексте книги рассказал о своих "больших чувствах" к маленьким девочкам, кладбищам и могилам, а также рассказал о мечтах снова воссоединиться с телами-куклами.

Напомним, мы ранее писали о том, что на свободу вышел один из главных российских маньяков 90-х.

Добавим, мы сообщали о том, что известный российский серийный убийца, "ангарский маньяк" Михаил Попков, попросился на войну в Украину.

россияне книги преступление психика Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
