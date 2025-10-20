Російські маніяки - серійний злочинець в Росії написав книжку

Анатолій Москвін за ґратами. Фото: росЗМІ

Російський маніяк Анатолій Москвін, який перебуває на примусовому лікуванні у психіатричній клініці, написав книжку про свої злочини. Текст рукопису вжахнув лікарів, які навряд чи нададуть рукопис якимось видавцям.

Про це повідомили російські медіа.

Російський маніяк-літератор

Відомий російський маніяк Анатолій Москвін, який працював лінгвістом, журналістом та перекладачем, написав книжку про свої злочини.

Зараз Москвін проходить примусове лікування у психіатричній лікарні №2 міста Нижній Новгород.

В якому саме російському видавництві вийде книжка унікального маніяка, поки що достепенно невідомо, але, як дізналися ЗМІ, лікарі, прочитавши рукопис свого відомого пацієнта, вжахнулися — і навряд чи передадуть текст рукопису видавцям.

Про що йдеться в книжці Москвіна

Медіа отримали інформацію про те, що саме розповідається в книжці Анатолія Москвіна, якому поставили діагноз "параноїдальна шизофренія".

Маніяк, який прославився тим, що викопував на цвинтарях тіла померлих дівчаток і робив з них муміфіковані ростові ляльки (а потім приносив їх до себе додому і жив з ними роками), у рукописі детально описав цей процес, назвавши його "пригодами".

Крім того, Москвін у тексті книжки розповів про свої "великі почуття" до маленьких дівчаток, цвинтарів та могил, а також розказав про мрії знову возз'єднатися з тілами-ляльками.

