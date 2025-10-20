Відео
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Головна Хроніки У РФ маніяк написав книжку про свої звірства над дітьми

У РФ маніяк написав книжку про свої звірства над дітьми

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 22:54
Оновлено: 21:49
Російські маніяки - серійний злочинець в Росії написав книжку
Анатолій Москвін за ґратами. Фото: росЗМІ

Російський маніяк Анатолій Москвін, який перебуває на примусовому лікуванні у психіатричній клініці, написав книжку про свої злочини. Текст рукопису вжахнув лікарів, які навряд чи нададуть рукопис якимось видавцям.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Російський маніяк-літератор

Відомий російський маніяк Анатолій Москвін, який працював лінгвістом, журналістом та перекладачем, написав книжку про свої злочини.

Зараз Москвін проходить примусове лікування у психіатричній лікарні №2 міста Нижній Новгород.

В якому саме російському видавництві вийде книжка унікального маніяка, поки що достепенно невідомо, але, як дізналися ЗМІ, лікарі, прочитавши рукопис свого відомого пацієнта, вжахнулися — і навряд чи передадуть текст рукопису видавцям.

Про що йдеться в книжці Москвіна

Медіа отримали інформацію про те, що саме розповідається в книжці Анатолія Москвіна, якому поставили діагноз "параноїдальна шизофренія".

Маніяк, який прославився тим, що викопував на цвинтарях тіла померлих дівчаток і робив з них муміфіковані ростові ляльки (а потім приносив їх до себе додому і жив з ними роками), у рукописі детально описав цей процес, назвавши його "пригодами".

Крім того, Москвін у тексті книжки розповів про свої "великі почуття" до маленьких дівчаток, цвинтарів та могил, а також розказав про мрії знову возз'єднатися з тілами-ляльками.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що на свободу вийшов один із головних російських маніяків 90-х.

Додамо, ми повідомляли про те, що відомий російський серійний убивця, "ангарський маніяк" Михайло Попков, попросився на війну до України.

росіяни книги злочин психіка Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
