Маніяка Юрія Артамонова випустили з тюрми — вийшов на волю відомий російський маніяк

В Російській Федерації звільнився із місць позбавлення волі "Іжевський Раскольников". Чоловік, який убивав сокирою літніх жінок, став бомжем і цілком може поїхати на війну до України.

В Росії на волю вийшов один із найвідоміших маніяків та серійних убивць 90-х років ХХ століття Юрій Артамонов.

В 1995-97 роках він прославився на усю країну убивствами літніх жінок за допомогою сокири, за що отримав прізвисько "Іжевський Раскольников".

(Родіон Раскольников — персонаж роману російського письменника Федора Достоєвського "Злочин і кара", який здійснив аналогічний злочин).

Убивства та інші злочини

Усього він убив п’ятьох людей, за що отримав вирок у вигляді смертної кари, яку йому замінили на 25 років.

Відразу після звільнення 2017 року Артамонов вчинив кілька злочинів і отримав додаткове покарання, яке відбув аж восени 2025-го.

Зараз, за інформацією ЗМІ, він залишився без житла і фактично бомжує на вулицях міста Іжевськ, тож його цілком реально можуть завербувати на війну до України, як це часто відбувається в нинішній російській провінції.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що серійний вбивця і ґвалтівник Михайло Попков, відомий як "Ангарський маніяк", заявив, що хотів би взяти участь у військових діях в Україні.

Додамо, ми повідомляли про те, що Кремль відправляє на війну в Україну засуджених жінок.