Маньяка Юрия Артамонова выпустили из тюрьмы — вышел на свободу известный российский маньяк

Культурное мероприятие в колонии, где сидел Артамонов. Фото: росСМИ

В Российской Федерации освободился из мест лишения свободы "Ижевский Раскольников". Мужчина, который убивал топором пожилых женщин, стал бомжем и вполне может поехать на войну в Украину.

Об этом сообщили российские медиа.

Ижевский Раскольников

В России на свободу вышел один из самых известных маньяков и серийных убийц 90-х годов ХХ века Юрий Артамонов.

В 1995-97 годах он прославился на всю страну убийствами пожилых женщин с помощью топора, за что получил прозвище "Ижевский Раскольников".

(Родион Раскольников — персонаж романа русского писателя Федора Достоевского "Преступление и наказание", который совершил аналогичное преступление).

Убийства и другие преступления

Всего он убил пять человек, за что получил приговор в виде смертной казни, которую ему заменили на 25 лет.

Сразу после освобождения в 2017 году Артамонов совершил несколько преступлений и получил дополнительное наказание, которое отбыл аж осенью 2025-го.

Сейчас, по информации СМИ, он остался без жилья и фактически бомжует на улицах города Ижевск, поэтому его вполне реально могут завербовать на войну в Украину, как это часто происходит в нынешней российской провинции.

