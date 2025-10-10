Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники На свободу вышел один из главных маньяков РФ 90-х

На свободу вышел один из главных маньяков РФ 90-х

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 22:54
Маньяка Юрия Артамонова выпустили из тюрьмы — вышел на свободу известный российский маньяк
Культурное мероприятие в колонии, где сидел Артамонов. Фото: росСМИ

В Российской Федерации освободился из мест лишения свободы "Ижевский Раскольников". Мужчина, который убивал топором пожилых женщин, стал бомжем и вполне может поехать на войну в Украину.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама
Читайте также:

Ижевский Раскольников

В России на свободу вышел один из самых известных маньяков и серийных убийц 90-х годов ХХ века Юрий Артамонов.

В 1995-97 годах он прославился на всю страну убийствами пожилых женщин с помощью топора, за что получил прозвище "Ижевский Раскольников".

(Родион Раскольников — персонаж романа русского писателя Федора Достоевского "Преступление и наказание", который совершил аналогичное преступление).

Убийства и другие преступления

Всего он убил пять человек, за что получил приговор в виде смертной казни, которую ему заменили на 25 лет.

Сразу после освобождения в 2017 году Артамонов совершил несколько преступлений и получил дополнительное наказание, которое отбыл аж осенью 2025-го.

Сейчас, по информации СМИ, он остался без жилья и фактически бомжует на улицах города Ижевск, поэтому его вполне реально могут завербовать на войну в Украину, как это часто происходит в нынешней российской провинции.

Напомним, мы ранее писали о том, что серийный убийца и насильник Михаил Попков, известный как "Ангарский маньяк", заявил, что хотел бы принять участие в военных действиях в Украине.

Добавим, мы сообщали о том, что Кремль отправляет на войну в Украину осужденных женщин.

убийство россияне война в Украине убийца Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации