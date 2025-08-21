Видео
В Москве школа начала брать деньги за ответы родителям

В Москве школа начала брать деньги за ответы родителям

Дата публикации 21 августа 2025 23:14
В РФ школа брала деньги с родителей школьников за ответы на вопросы
Администрация школы, которая общалась с родителями за деньги. Фото: росСМИ

Одна из средних школ в российской столице Москве почти полтора месяца отвечала на вопросы родителей школьников исключительно за деньги. Впоследствии эту практику прекратили, а директор сумел выкрутиться с объяснением такого неожиданного сервиса.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Вопрос администрации школы — за деньги

В одной из российских школ администрация начала брать деньги с родителей школьников за ответы на вопросы.

Так, в школьном чате в мессенджере Telegram родители учеников школы №2094, Москва, могли задавать различные вопросы.

Но с начала июля эта опция стала платной — стоимость ее была 1 звезда Telegram (2 рубля).

А с 4 июля по 11 августа стоимость одного вопроса выросла до 66 рублей.

Какую отмазку придумал директор

После того, как родители начали возмущаться неожиданной монетизации процесса общения с администрацией школы, директор школы Юрий Вержбицкий был вынужден прокомментировать ситуацию.

Директор заявил, что это, мол, был технический сбой, а не умышленная политика школы.

"Сбой в настройках чата "Друзья по школе" устранен. Ошибка была технической, все необходимые меры приняты. Теперь для отправки сообщений звезды не нужны", — заверил Вержбицкий.

Напомним, мы ранее писали о том, что в российских школах начали возвращаться к школьной форме.

Добавим, мы сообщали о том, что зимой российские дети массово замерзали в помещениях школ.

школы россияне деньги Москва Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
