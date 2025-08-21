В РФ школа брала деньги с родителей школьников за ответы на вопросы

В Москве школа начала брать деньги за ответы родителям
Одна из средних школ в российской столице Москве почти полтора месяца отвечала на вопросы родителей школьников исключительно за деньги. Впоследствии эту практику прекратили, а директор сумел выкрутиться с объяснением такого неожиданного сервиса.
Об этом сообщили российские медиа.
Вопрос администрации школы — за деньги
В одной из российских школ администрация начала брать деньги с родителей школьников за ответы на вопросы.
Так, в школьном чате в мессенджере Telegram родители учеников школы №2094, Москва, могли задавать различные вопросы.
Но с начала июля эта опция стала платной — стоимость ее была 1 звезда Telegram (2 рубля).
А с 4 июля по 11 августа стоимость одного вопроса выросла до 66 рублей.
Какую отмазку придумал директор
После того, как родители начали возмущаться неожиданной монетизации процесса общения с администрацией школы, директор школы Юрий Вержбицкий был вынужден прокомментировать ситуацию.
Директор заявил, что это, мол, был технический сбой, а не умышленная политика школы.
"Сбой в настройках чата "Друзья по школе" устранен. Ошибка была технической, все необходимые меры приняты. Теперь для отправки сообщений звезды не нужны", — заверил Вержбицкий.
