В РФ школа брала гроші з батьків школярів за відповіді на питання

Одна із середніх шкіл у російській столиці Москві майже півтора місяці відповідала на питання батьків школярів винятково за гроші. Згодом цю практику припинили, а директор зумів викрутитися із поясненням такого несподіваного сервісу.

Про це повідомили російські медіа.

Питання адміністрації школи — за гроші

В одній із російських шкіл адміністрація почала брати гроші з батьків школярів за відповіді на питання.

Так, у шкільному чаті в месенджері Telegram батьки учнів школи №2094, що у Москві, могли ставити різноманітні питання.

Але з початку липня ця опція стала платною — вартість її була 1 зірка Telegram (2 рублі).

А з 4 липня по 11 серпня вартість одного питання виросла до 66 рублів.

Яку відмазку придумав директор

Після того, як батьки почали обурюватися несподіваній монетизації процесу спілкування з адміністрацією школи, директор школи Юрій Вержбицький був змушений прокоментувати ситуацію.

Директор заявив, що це, мовляв, був технічний збій, а не зумисна політика школи.

"Збій у налаштуваннях чату "Друзі по школі" усунуто. Помилка була технічною, всі необхідні заходи вжито. Тепер для надсилання повідомлень зірки не потрібні", — запевнив Вержбицький.

