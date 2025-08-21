Відео
Головна Хроніки У Москві школа почала брати гроші за відповіді батькам

У Москві школа почала брати гроші за відповіді батькам

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 23:14
В РФ школа брала гроші з батьків школярів за відповіді на питання
Адміністрація школи, яка спілкувалася з батьками за гроші. Фото: росЗМІ

Одна із середніх шкіл у російській столиці Москві майже півтора місяці відповідала на питання батьків школярів винятково за гроші. Згодом цю практику припинили, а директор зумів викрутитися із поясненням такого несподіваного сервісу.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Питання адміністрації школи — за гроші

В одній із російських шкіл адміністрація почала брати гроші з батьків школярів за відповіді на питання.

Так, у шкільному чаті в месенджері Telegram батьки учнів школи №2094, що у Москві, могли ставити різноманітні питання.

Але з початку липня ця опція стала платною — вартість її була 1 зірка Telegram (2 рублі).

А з 4 липня по 11 серпня вартість одного питання виросла до 66 рублів.

Яку відмазку придумав директор

Після того, як батьки почали обурюватися несподіваній монетизації процесу спілкування з адміністрацією школи, директор школи Юрій Вержбицький був змушений прокоментувати ситуацію.

Директор заявив, що це, мовляв, був технічний збій, а не зумисна політика школи.

"Збій у налаштуваннях чату "Друзі по школі" усунуто. Помилка була технічною, всі необхідні заходи вжито. Тепер для надсилання повідомлень зірки не потрібні", — запевнив Вержбицький.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в російських школах почали повертатися до шкільної форми.

Додамо, ми повідомляли про те, що взимку російські діти масово замерзали у приміщеннях шкіл.

школи росіяни гроші Москва Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
