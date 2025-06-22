Львы напали на Олега Зубкова 22 июня — он является владельцем сафари парка в Крыму

Олег Зубков в парке "Тайган" Фото: Telegram Олега Зубкова

Во временно оккупированном Крыму львы напали на владельца сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова — известного сторонника аннексии полуострова, который активно сотрудничал с оккупационными властями. Это произошло вечером 22 июня.

Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-каналы.

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Как на Зубкова напали львы

Инцидент произошел во время одной из прогулок Зубкова по территории парка, где он традиционно заходил в вольеры с хищниками. По предварительным данным, на него напал один из львов, после чего к нападению присоединились еще несколько животных.

Зубков получил серьезные травмы — многочисленные укусы и царапины. Его доставили в больницу. После нападения хищных кошек у Зубкова серьезная травма головы и шеи, а также повреждены легкие. Он потерял много крови и находится в тяжелом состоянии, на место для госпитализации пострадавшего вызвали вертолет санавиации.

Позже стало известно, что Зубкова подключили к аппарату ИВЛ — в результате нападения лев сильно порвал ему трахею. Хозяин сафари-парка находится в крайне тяжелом состоянии.

Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео с места происшествия. Пользователи пишут, что лев вцепился мужчине в шею во время вечернего кормления.

Внимание, видео содержит чувствительные кадры, 18+

Олег Зубков стал известным не только как владелец парков "Тайган" и "Сказка", но и как один из первых крымчан, кто публично поддержал оккупацию Крыма Россией в 2014 году. После этого он начал активно сотрудничать с оккупационной администрацией. Его деятельность неоднократно критиковали за опасное обращение с дикими животными.

Напомним, в 2022 году после временной оккупации Зубков похитил из херсонского зоопарка енотов.

Также он был причастен к похищению животных из заповедника "Аскания-Нова". Были похищены три зебры, их вывезли во временно оккупированный Крым.