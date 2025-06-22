Леви напали на Олега Зубкова 22 червня — він є власником сафарі парку у Криму

Олег Зубков у парку "Тайган" Фото: Telegram Олега Зубкова

У тимчасово окупованому Криму леви напали на власника сафарі-парку "Тайган" Олега Зубкова — відомого прихильника анексії півострова, який активно співпрацював з окупаційною владою. Це сталося увечері 22 червня.

Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.

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Інцидент стався під час однієї з прогулянок Зубкова територією парку, де він традиційно заходив до вольєрів із хижаками. За попередніми даними, на нього напав один із левів, після чого до нападу приєдналися ще кілька тварин.

Зубков зазнав серйозних травм — численні укуси й подряпини. Його доставили до лікарні. Після нападу хижих кішок у Зубкова серйозна травма голови та шиї, а також пошкоджено легені. Він втратив багато крові і перебуває у тяжкому стані, на місце для госпіталізації потерпілого визвали гелікоптер санавіації.

Пізніше стало відомо, що Зубкова підключили до апарату ШВЛ - внаслідок нападу лев сильно порвав йому трахею. Господар сафарі-парку знаходиться у вкрай тяжкому стані.

Очевидці опублікували у соціальних мережах відео з місця події. Користувачі пишуть, що лев вчепився чоловікові в шию під час вечірнього годівлі.

Увага, відео містить чутливі кадри, 18+

Олег Зубков став відомим не лише як власник парків "Тайган" і "Сказка", але й як один із перших кримчан, хто публічно підтримав окупацію Криму Росією у 2014 році. Після цього він почав активно співпрацювати з окупаційною адміністрацією. Його діяльність неодноразово критикували за небезпечне поводження з дикими тваринами.

Нагадаємо, у 2022 році після тимчасової окупації Зубков викрав із херсонського зоопарку єнотів.

Також він був причетний до викрадення тварин із заповідника "Асканія-Нова". Було викрадено трьох зебр, їх вивезли до тимчасово окупованого Криму.