Российского националиста арестовали за фото Навального
В Санкт-Петербурге на 15 суток отправили за решетку известного своей националистической, шовинистической позицией российского общественного деятеля Савву Федосеева. Он пострадал от близкого ему путинского режима из-за фотографии Алексея Навального.
Об этом сообщили российские медиа.
Сторонник "СВО" оказался в российской тюрьме
В России репрессии путинского режима затронули даже тех, кто поддерживает все людоедские планы Владимира Путина, в частности, войну в Украине.
Так, в Санкт-Петербурге арестовали на 15 суток известного российского националиста Савву Федосеева.
Этот общественный деятель известен не только своими ультраправыми, шовинистическими взглядами, а и поддержкой "специальной военной операции". Федосеев, в частности, собирал помощь на фронт для оккупационных российских подразделений.
Наказание за Навального
Савва Федосеев был арестован за то, что распространил в своем Telegram-канале фото умершего в прошлом году российского оппозиционера Алексея Навального.
Как известно, Навальный в начале своей карьеры придерживался националистических, шовинистических и ксенофобских взглядов. Он, в частности, участвовал в так называемых "Русских маршах", которые организовывали ультраправые движения.
Именно за фото Навального на "Русском марше" Федосеева и арестовали, проигнорировав то, что он поддерживал нужную путинскому режиму войну в Украине.
