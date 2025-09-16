Видео
Главная Хроники Российского националиста арестовали за фото Навального

Российского националиста арестовали за фото Навального

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 19:06
Российского Z-патриота арестовали - арест сторонника войны за портрет Навального
Российский шовинист Савва Федосеев. Фото: росСМИ

В Санкт-Петербурге на 15 суток отправили за решетку известного своей националистической, шовинистической позицией российского общественного деятеля Савву Федосеева. Он пострадал от близкого ему путинского режима из-за фотографии Алексея Навального.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Сторонник "СВО" оказался в российской тюрьме

В России репрессии путинского режима затронули даже тех, кто поддерживает все людоедские планы Владимира Путина, в частности, войну в Украине.

Так, в Санкт-Петербурге арестовали на 15 суток известного российского националиста Савву Федосеева.

Этот общественный деятель известен не только своими ультраправыми, шовинистическими взглядами, а и поддержкой "специальной военной операции". Федосеев, в частности, собирал помощь на фронт для оккупационных российских подразделений.

Наказание за Навального

Савва Федосеев был арестован за то, что распространил в своем Telegram-канале фото умершего в прошлом году российского оппозиционера Алексея Навального.

Как известно, Навальный в начале своей карьеры придерживался националистических, шовинистических и ксенофобских взглядов. Он, в частности, участвовал в так называемых "Русских маршах", которые организовывали ультраправые движения.

Именно за фото Навального на "Русском марше" Федосеева и арестовали, проигнорировав то, что он поддерживал нужную путинскому режиму войну в Украине.

Напомним, мы ранее писали о том, что в сети появилось последнее видео Навального перед смертью.

Добавим, мы сообщали о том, что в России неонацисты напали на синагогу.

россияне Алексей Навальный националисты Россия Петербург
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
