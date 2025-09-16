Российский шовинист Савва Федосеев. Фото: росСМИ

В Санкт-Петербурге на 15 суток отправили за решетку известного своей националистической, шовинистической позицией российского общественного деятеля Савву Федосеева. Он пострадал от близкого ему путинского режима из-за фотографии Алексея Навального.

В России репрессии путинского режима затронули даже тех, кто поддерживает все людоедские планы Владимира Путина, в частности, войну в Украине.

Так, в Санкт-Петербурге арестовали на 15 суток известного российского националиста Савву Федосеева.

Этот общественный деятель известен не только своими ультраправыми, шовинистическими взглядами, а и поддержкой "специальной военной операции". Федосеев, в частности, собирал помощь на фронт для оккупационных российских подразделений.

Наказание за Навального

Савва Федосеев был арестован за то, что распространил в своем Telegram-канале фото умершего в прошлом году российского оппозиционера Алексея Навального.

Как известно, Навальный в начале своей карьеры придерживался националистических, шовинистических и ксенофобских взглядов. Он, в частности, участвовал в так называемых "Русских маршах", которые организовывали ультраправые движения.

Именно за фото Навального на "Русском марше" Федосеева и арестовали, проигнорировав то, что он поддерживал нужную путинскому режиму войну в Украине.

