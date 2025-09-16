Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаTravelПромоПсихологіяКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки Російського націоналіста заарештували за фото Навального

Російського націоналіста заарештували за фото Навального

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 19:06
Російського Z-патріота заарештували - арешт прихильника війни за портрет Навального
Російський шовініст Савва Федосєєв. Фото: росЗМІ

У Санкт-Петербурзі на 15 діб відправили за ґрати відомого своєю націоналістичною, шовіністичною позицією російського громадського діяча Савву Федосєєва. Він постраждав від близького йому путінського режиму через фотографію Олексія Навального.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

Прихильник "СВО" опинився в російській в’язниці

В Росії репресії путінського режиму зачепили навіть тих, хто підтримує усі людоїдські плани Володимира Путіна, зокрема, війну в Україні.

Так, у Санкт-Петербурзі заарештували на 15 діб відомого російського націоналіста Савву Федосєєва.

Цей громадський діяч відомий не тільки своїми ультраправими, шовіністичними поглядами, а і підтримкою "спеціальної воєнної операції". Федосєєв, зокрема, збирав допомогу на фронт для окупаційних російських підрозділів.

Покарання за Навального

Савва Федосєєв був заарештований за те, що поширив у своєму Telegram-каналі фото померлого минулого року російського опозиціонера Олексія Навального.

Як відомо, Навальний на початку своєї кар’єри притримувався націоналістичних, шовіністичних і ксенофобських поглядів. Він, зокрема, брав участь у так званих "Русскіх маршах", які організовували ультраправі рухи.

Саме за фото Навального на "Русскому марші" Федосєєва і заарештували, проігнорувавши те, що він підтримував потрібну путінському режиму війну в Україні.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у мережі з'явилося останнє відео Навального перед смертю.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії неонацисти напали на синагогу.

росіяни Олексій Навальний націоналісти Росія Санкт-Петербург
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації