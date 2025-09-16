Російського Z-патріота заарештували - арешт прихильника війни за портрет Навального

Російський шовініст Савва Федосєєв. Фото: росЗМІ

У Санкт-Петербурзі на 15 діб відправили за ґрати відомого своєю націоналістичною, шовіністичною позицією російського громадського діяча Савву Федосєєва. Він постраждав від близького йому путінського режиму через фотографію Олексія Навального.

Про це повідомили російські медіа.

Прихильник "СВО" опинився в російській в’язниці

В Росії репресії путінського режиму зачепили навіть тих, хто підтримує усі людоїдські плани Володимира Путіна, зокрема, війну в Україні.

Так, у Санкт-Петербурзі заарештували на 15 діб відомого російського націоналіста Савву Федосєєва.

Цей громадський діяч відомий не тільки своїми ультраправими, шовіністичними поглядами, а і підтримкою "спеціальної воєнної операції". Федосєєв, зокрема, збирав допомогу на фронт для окупаційних російських підрозділів.

Покарання за Навального

Савва Федосєєв був заарештований за те, що поширив у своєму Telegram-каналі фото померлого минулого року російського опозиціонера Олексія Навального.

Як відомо, Навальний на початку своєї кар’єри притримувався націоналістичних, шовіністичних і ксенофобських поглядів. Він, зокрема, брав участь у так званих "Русскіх маршах", які організовували ультраправі рухи.

Саме за фото Навального на "Русскому марші" Федосєєва і заарештували, проігнорувавши те, що він підтримував потрібну путінському режиму війну в Україні.

