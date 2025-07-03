Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники Российский серийный убийца поехал на "СВО"

Российский серийный убийца поехал на "СВО"

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 06:02
Серийный убийца в РФ отправился на войну - мобилизация в России
Убийца из России Ваган Сафарян. Фото: росСМИ

Серийный убийца из Астрахани Ваган Сафарян подписал контракт с российской армией. Вместо отбывания наказания он отправился в Украину, где попал в одно из подразделений, специализирующихся на мясных штурмах на линии фронта.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама
Читайте также:

Серийный убийца на войне

В России нередки случаи, когда преступники вместо того, чтобы получить в суде наказание и отбывать его в местах лишения свободы, отправляются на так называемую "специальную военную операцию" (так российские власти называют нынешнюю войну в Украине, развязанную Кремлем в 2022 году).

Так поступил очередной российский преступник, серийный убийца Ваган Сафарян, известный как "астраханский душегуб".

Чем прославился Сафарян

Сафарян, как сообщалось, убил (одинаковым способом — задушив своих жертв) трех человек.

Первые два убийства он совершил в 1998 году, задушив 67-летнюю женщину и ее 37-летнюю дочь.

Третье убийство на счету Вагана Сафаряна произошло в 2004 году, тогда он убил мужчину, перед которым у убийцы был долг, заработанный игрой в карты.

Серийный убийца отсидел за третье убийство 19 лет, а теперь попросился на "СВО", подписал контракт и попал в штурмовое подразделение (такие обычно бросают в так называемые "мясные штурмы").

Жив ли Сафарян на данный момент, или уже ликвидирован украинскими защитниками — доподлинно неизвестно.

Напомним, мы ранее писали о том, что российский силовик пьяный сбил насмерть двух людей и попросился на войну.

Добавим, мы сообщали о том, что российский чиновник, который украл сотни миллионов на "марсианской программе", попросился на войну.

россияне война в Украине убийца Россия штурмовое подразделение
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации