Серийный убийца в РФ отправился на войну - мобилизация в России

Убийца из России Ваган Сафарян. Фото: росСМИ

Серийный убийца из Астрахани Ваган Сафарян подписал контракт с российской армией. Вместо отбывания наказания он отправился в Украину, где попал в одно из подразделений, специализирующихся на мясных штурмах на линии фронта.

Об этом сообщили российские медиа.

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В России нередки случаи, когда преступники вместо того, чтобы получить в суде наказание и отбывать его в местах лишения свободы, отправляются на так называемую "специальную военную операцию" (так российские власти называют нынешнюю войну в Украине, развязанную Кремлем в 2022 году).

Так поступил очередной российский преступник, серийный убийца Ваган Сафарян, известный как "астраханский душегуб".

Чем прославился Сафарян

Сафарян, как сообщалось, убил (одинаковым способом — задушив своих жертв) трех человек.

Первые два убийства он совершил в 1998 году, задушив 67-летнюю женщину и ее 37-летнюю дочь.

Третье убийство на счету Вагана Сафаряна произошло в 2004 году, тогда он убил мужчину, перед которым у убийцы был долг, заработанный игрой в карты.

Серийный убийца отсидел за третье убийство 19 лет, а теперь попросился на "СВО", подписал контракт и попал в штурмовое подразделение (такие обычно бросают в так называемые "мясные штурмы").

Жив ли Сафарян на данный момент, или уже ликвидирован украинскими защитниками — доподлинно неизвестно.

Напомним, мы ранее писали о том, что российский силовик пьяный сбил насмерть двух людей и попросился на войну.

Добавим, мы сообщали о том, что российский чиновник, который украл сотни миллионов на "марсианской программе", попросился на войну.