Серійний убивця в РФ відправився на війну - мобілізація в Росії

Убивця із Росії Ваган Сафарян. Фото: росЗМІ

Серійний убивця з Астрахані Ваган Сафарян підписав контракт із російською армією. Замість відбуття покарання він відправився до України, де потрапив у один із підрозділів, що спеціалізуються на м’ясних штурмах на лінії фронту.

Про це повідомили російські медіа.

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В Росії непоодинокими є випадки, коли злочинці замість того, аби отримати у суді покарання і відбувати його у місцях позбавлення волі, відправляються на так звану "спеціальну військову операцію" (так російська влада називає нинішню війну в Україні, розв’язану Кремлем 2022 року).

Так вчинив черговий російський злочинець, серійний убивця Ваган Сафарян, відомий як "астраханський душогуб".

Чим прославився Сафарян

Сафарян, як повідомлялося, убив (однаковим способом — задушивши своїх жертв) трьох людей.

Перші два убивства він здійснив 1998 року, задушивши 67-річну жінку та її 37-річну доньку.

Третє вбивство на рахунку Вагана Сафарян сталося 2004 року, тоді він убив чоловіка, перед яким у вбивці був борг, зароблений грою в карти.

Серійний убивця відсидів за третє убивство 19 років, а тепер попросився на "СВО", підписав контракт і потрапив до штурмового підрозділу (такі зазвичай кидають у так звані "м’ясні штурми").

Чи живий Сафарян на цей момент, чи вже ліквідований українськими захисниками — достеменно невідомо.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що російський силовик п’яний збив насмерть двох людей і попросився на війну.

Додамо, ми повідомляли про те, що російський чиновник, який вкрав сотні мільйонів на "марсіанській програмі", попросився на війну.