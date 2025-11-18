Жителя Борисоглебска оштрафовали за песню Верки Сердючки

Россиянин извиняется за то, что послушал песню Верки Сердючки. Фото: кадр из видео

В Борисоглебске Воронежской области местного жителя оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье о "дискредитации армии". Несмотря на то, что россиянин публично извинялся на камеру, власти приняли решение наказать его за прослушивание песни Верки Сердючки.

Об этом сообщают росСМИ.

Инцидент произошел в ночь на 2 ноября у входа в клуб "Жара" в Борисоглебске. По данным издания, группа посетителей начала танцевать под песню Верки Сердючки, которую из собственного автомобиля Lada включил Вахрушев.

Видео с танцами распространил в своем телеграм-канале глава "Совета отцов России" Андрей Згонников, призвав Генпрокуратуру и Следственный комитет проверить инцидент. Он заявил, что такие действия "недопустимы, пока на СВО гибнут российские ребята".

Уже 5 ноября "Коммерсант-Черноземье" обнародовал видео, на котором Вахрушев извиняется перед камерой на фоне герба и флагов РФ. В ролике он говорит: что "включил неподобающую музыку Верки Сердючки с неподобающими словами", уверяет, что подобное "больше не повторится" и заявляет о поддержке кровавой войны, которую Россия развязала против Украины.

