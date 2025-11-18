Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники Россиянина судили за дискредитацию армии — он слушал Сердючку

Россиянина судили за дискредитацию армии — он слушал Сердючку

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 04:06
обновлено: 12:48
Жителя Борисоглебска оштрафовали за песню Верки Сердючки
Россиянин извиняется за то, что послушал песню Верки Сердючки. Фото: кадр из видео

В Борисоглебске Воронежской области местного жителя оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье о "дискредитации армии". Несмотря на то, что россиянин публично извинялся на камеру, власти приняли решение наказать его за прослушивание песни Верки Сердючки.

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама
Читайте также:

Россиян наказывают в судах за прослушивание песен украинских исполнителей

Инцидент произошел в ночь на 2 ноября у входа в клуб "Жара" в Борисоглебске. По данным издания, группа посетителей начала танцевать под песню Верки Сердючки, которую из собственного автомобиля Lada включил Вахрушев.

Видео с танцами распространил в своем телеграм-канале глава "Совета отцов России" Андрей Згонников, призвав Генпрокуратуру и Следственный комитет проверить инцидент. Он заявил, что такие действия "недопустимы, пока на СВО гибнут российские ребята".

Уже 5 ноября "Коммерсант-Черноземье" обнародовал видео, на котором Вахрушев извиняется перед камерой на фоне герба и флагов РФ. В ролике он говорит: что "включил неподобающую музыку Верки Сердючки с неподобающими словами", уверяет, что подобное "больше не повторится" и заявляет о поддержке кровавой войны, которую Россия развязала против Украины.

Напомним, тем временем российская Госдума определила национальность Чебурашки. Российские депутаты считают, что герой известного советского мультфильма — еврей.

А в Самаре женщина села в такси и начала размахивать мачете, чтобы водитель включил в салоне тюремную классику.

репрессии музыка россияне Верка Сердючка Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации