Мешканця Борисоглєбська оштрафували за пісню Верки Сердючки

У Борисоглєбську Воронезької області місцевого жителя оштрафували на 50 тисяч рублів за статтею про "дискредитацію армії". Попри те, що росіянин публічно просив вибачення на камеру, влада прийняла рішення покарати його за прослуховування пісні Верки Сердючки.

Про це повідомляють росЗМІ.

Інцидент стався в ніч на 2 листопада біля входу до клубу "Жара" в Борисоглєбську. За даними видання, група відвідувачів почала танцювати під пісню Верки Сердючки, яку з власного автомобіля Lada увімкнув Вахрушев.

Відео з танцями поширив у своєму телеграм-каналі голова "Ради батьків Росії" Андрій Згонников, закликавши Генпрокуратуру та Слідчий комітет перевірити інцидент. Він заявив, що такі дії "неприпустимі, поки на СВО гинуть російські хлопці".

Уже 5 листопада "Комерсант-Чорнозем'я" оприлюднив відео, на якому Вахрушев вибачається перед камерою на тлі герба та прапорів РФ. У роліку він каже: що "включив неналежну музику Верки Сердючки з неналежними словами", запевняє, що подібне "більше не повториться" та заявляє про підтримку кривавої війни, яку Росія розв'язала проти України.

