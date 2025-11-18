Відео
Росіянина судили за дискредитацію армії, бо той слухав Сердючку

Росіянина судили за дискредитацію армії, бо той слухав Сердючку

Дата публікації: 18 листопада 2025 04:06
Оновлено: 12:48
Мешканця Борисоглєбська оштрафували за пісню Верки Сердючки
Росіянин вибачається за те, що послухав пісню Вєрки Сердючки. Фото: кадр з відео

У Борисоглєбську Воронезької області місцевого жителя оштрафували на 50 тисяч рублів за статтею про "дискредитацію армії". Попри те, що росіянин публічно просив вибачення на камеру, влада прийняла рішення покарати його за прослуховування пісні Верки Сердючки. 

Про це повідомляють росЗМІ. 

Читайте також:

Росіян карають в судах за прослуховування пісень українських виконавців

Інцидент стався в ніч на 2 листопада біля входу до клубу "Жара" в Борисоглєбську. За даними видання, група відвідувачів почала танцювати під пісню Верки Сердючки, яку з власного автомобіля Lada увімкнув Вахрушев.

Відео з танцями поширив у своєму телеграм-каналі голова "Ради батьків Росії" Андрій Згонников, закликавши Генпрокуратуру та Слідчий комітет перевірити інцидент. Він заявив, що такі дії "неприпустимі, поки на СВО гинуть російські хлопці".

Уже 5 листопада "Комерсант-Чорнозем'я" оприлюднив відео, на якому Вахрушев вибачається перед камерою на тлі герба та прапорів РФ. У роліку він каже: що "включив неналежну музику Верки Сердючки з неналежними словами", запевняє, що подібне "більше не повториться" та заявляє про підтримку кривавої війни, яку Росія розв'язала проти України.

Нагадаємо, тим часом російська Держдума визначила національність Чебурашки. Російські депутати вважають, що герой відомого радянського мультфільму  — єврей. 

А в Самарі жінка сіла у таксі і почала розмахувати мачете, щоб водій увімкнув у салоні тюремну класику. 

репресії музика росіяни Вєрка Сердючка Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
