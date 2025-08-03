Атака дронов на нефтебазу в Сочи — россияне жалуются на условия в укрытиях

Бомбоубежище. Фото: росСМИ

В ночь на 3 августа в Сочи прогремели мощные взрывы — беспилотники атаковали нефтебазу. Из-за этого местным жителям и пассажирам аэропорта пришлось провести ночь в укрытии, но условия там вызвали массовые возмущения.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Во время атаки неизвестных БпЛа на нефтебазу в аэропорту Сочи было задержано 52 рейса и приостановлена работа.

Всех пассажиров эвакуировали в бомбоубежище. Правда, условия в укрытии вызвали у россиян массовое возмущение. По словам пассажиров, там не было ни воды, ни мест для сидения.

"Нападение беспилотников. Даже, кажется, что прямо на аэропорт. Работает ПВО. Грохот такой, что стекла дрожат. Сесть здесь негде. И хочется пить. А воду я не стала до прохождения досмотра покупать. И теперь мучаюсь", — написала одна из пассажирок.

Атака дронов на нефтебазу в Сочи

В ночь на 3 августа беспилотники атаковали нефтебазу в "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" в Адлере. В результате удара на предприятии произошел крупный пожар.

Как сообщили местные власти, произошло возгорание резервуара с нефтью в результате падения обломков БпЛА.

Напомним, в результате цунами на Камчатке была повреждена база ядерных подводных лодок флота РФ.

А также стало известно, что украинские дроны нанесли удар по аэродрому и военному заводу в России.