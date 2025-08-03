Атака дронів на нафтобазу в Сочі — росіяни скаржаться на умови в укриттях

Бомбосховище. Фото: росЗМІ

У ніч проти 3 серпня у Сочі пролунали потужні вибухи — безпілотники атакували нафтобазу. Через це місцевим мешканцям та пасажирам аеропорту довелося провести ніч в укритті, але умови там викликали масові обурення.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Під час атаки невідомих БпЛа на нафтобазу у аеропорту Сочі було затримано 52 рейси та призупинено роботу.

Усі пасажирів евакуювали до бомбосховища. Щоправда, умови в укритті викликали у росіян масове обурення. За словами пасажирів, там не було ані води, ані місць для сидіння.

"Напад безпілотників. Навіть, здається, що прямо на аеропорт. Працює ППО. Гуркіт такий, що шибки тремтять. Сісти тут ніде. І хочеться пити. А воду я не стала до проходження огляду купувати. І тепер мучуся", — написала одна з пасажирок.

Атака дронів на нафтобазу в Сочі

У ніч проти 3 серпня безпілотники атакували нафтобазу в "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" в Адлері. Внаслідок удару на підприємстві сталася велика пожежа.

Як повідомила місцева влада, сталося займання резервуару з нафтою внаслідок падіння уламків БпЛА.

Нагадаємо, внаслідок цунамі на Камчатці було пошкоджено базу ядерних підводних човнів флоту РФ.

А також стало відомо, що українські дрони завдали удару по аеродрому та військовому заводу в Росії.