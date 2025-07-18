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Главная Хроники Россиян кормят кишечными палочками — в каком продукте обнаружили

Россиян кормят кишечными палочками — в каком продукте обнаружили

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 00:20
В России обнаружили кишечную палочку - какие продукты опасны
Сыры разных видов. Фото: росСМИ

В сырах российских производителей обнаружена кишечная палочка. Употребление такого продукта может обернуться для потребителя высокой температурой и интоксикацией.

Об этом сообщили российские медиа.

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Кишечная палочка в российских сырах

В Российской Федерации продолжаются проблемы с пищевыми продуктами.

Так, в сырах сразу нескольких местных производителей во время проверки были обнаружены кишечные палочки.

Это такие бренды, как "Егорлык молоко", Vitalat, Schonfeld, Treville, "ВкусВилл", Metro Chef и "Городецкая сыроварня".

Отметим, что компания гипермаркетов Metro работает и в Украине.

Какими могут быть последствия для потребителей

Специалисты отметили, что наличие этой условно-патогенной бактерии в сыре сообщает о нарушении санитарных норм.

"Кишечная палочка провоцирует серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом и вызывает сильное отравление", — говорится в объяснении специалистов.

Среди симптомов могут быть тошнота, рвота, высокая температура и интоксикация.

Напомним, мы ранее писали о том, что Латвия запретила ввоз товаров из России.

Добавим, мы сообщали о том, что ранее запрещенные составляющие нашли в российской колбасе.

продукты кишечная палочка сыр Россия молочные продукты
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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