В России обнаружили кишечную палочку - какие продукты опасны

Россиян кормят кишечными палочками — в каком продукте обнаружили
В сырах российских производителей обнаружена кишечная палочка. Употребление такого продукта может обернуться для потребителя высокой температурой и интоксикацией.
Об этом сообщили российские медиа.
Кишечная палочка в российских сырах
В Российской Федерации продолжаются проблемы с пищевыми продуктами.
Так, в сырах сразу нескольких местных производителей во время проверки были обнаружены кишечные палочки.
Это такие бренды, как "Егорлык молоко", Vitalat, Schonfeld, Treville, "ВкусВилл", Metro Chef и "Городецкая сыроварня".
Отметим, что компания гипермаркетов Metro работает и в Украине.
Какими могут быть последствия для потребителей
Специалисты отметили, что наличие этой условно-патогенной бактерии в сыре сообщает о нарушении санитарных норм.
"Кишечная палочка провоцирует серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом и вызывает сильное отравление", — говорится в объяснении специалистов.
Среди симптомов могут быть тошнота, рвота, высокая температура и интоксикация.
Напомним, мы ранее писали о том, что Латвия запретила ввоз товаров из России.
Добавим, мы сообщали о том, что ранее запрещенные составляющие нашли в российской колбасе.
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