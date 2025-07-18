В Росії виявили кишкову паличку - які продукти небезпечні

Сири різних видів. Фото: росЗМІ

У сирах російських виробників виявлено кишкову паличку. Вживання такого продукту може обернутися для споживача високою температурою та інтоксикацією.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама

Читайте також:

Кишкова паличка в російських сирах

У Російській Федерації продовжуються проблеми із харчовими продуктами.

Так, у сирах відразу кількох тамтешніх виробників під час перевірки були виявлені кишкові палички.

Це такі бренди, як "Егорлык молоко", Vitalat, Schonfeld, Treville, "ВкусВилл", Metro Chef та "Городецкая сыроварня".

Зазначимо, що компанія гіпермаркетів Metro працює і в Україні.

Якими можуть бути наслідки для споживачів

Фахівці зазначили, що наявність цієї умовно-патогенної бактерії в сирі повідомляє про порушення санітарних норм.

"Кишкова паличка провокує серйозні проблеми із шлунково-кишковим трактом та викликає сильне отруєння", — йдеться у поясненні фахівців.

Серед симптомів можуть бути нудота, блювання, висока температура та інтоксикація.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що Латвія заборонила ввезення товарів із Росії.

Додамо, ми повідомляли про те, що раніше заборонені складові знайшли у російській ковбасі.