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Главная Хроники Россия начала летать в КНДР — сумасшедшие цены на билеты

Россия начала летать в КНДР — сумасшедшие цены на билеты

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 03:42
Новые самолеты из РФ в КНДР - новое авиасообщение
Аэропорт Пхеньяна, который ждет российский рейс. Фото: росСМИ

Авиакомпании Российской Федерации начали летать из Москвы в столицу Северной Кореи. Пока что билет стоит почти 600 долларов, а рейсы осуществляются раз в месяц.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Проблемы российской пассажирской авиации

После начала полномасштабной войны против Украины российская пассажирская авиация столкнулась с целым рядом серьезных проблем.

Так, российские авиакомпании, в частности, перестали летать в страны Европы.

Это связано как с санкциями, так и с тем, что российские власти позволили фактически украсть западные самолеты, которые авиакомпании страны-агрессора использовали на условиях лизинга.

Цены на полеты в КНДР

На четвертый день полномасштабной войны российские авиакомпании нашли "альтернативный" вариант.

Российская Федерация установила прямое авиасообщение из Москвы в столицу другой страны-изгоя, Корейской Народно-Демократической Республики.

Цены на первый рейс Москва-Пхеньян в несколько раз будет превышать цены на прежние европейские маршруты. Известно, что билеты на места в первом полете стоили более 44 тысяч рублей, то есть более 560 долларов США.

При этом пока что, отметили в Минтрансе РФ, этот рейс будет осуществляться лишь один раз в месяц.

Напомним, мы ранее писали о том, почему КНДР поддерживает Россию в войне с Украиной.

Добавим, мы сообщали о том, что тысячи рабочих КНДР поедут в РФ для производства дронов.

авиасообщение КНДР Москва Россия Северная Корея
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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