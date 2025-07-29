Нові літаки з РФ в КНДР - нове авіасполучення

Аеропорт Пхеньяна, який чекає російський рейс. Фото: росЗМІ

Авіакомпанії Російської Федерації почали літати з Москви у столицю Північної Кореї. Поки що квиток коштує майже 600 доларів, а рейси здійснюються раз на місяць.

Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters.

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Проблеми російської пасажирської авіації

Після початку повномасштабної війни проти України російська пасажирська авіація зіткнулася з цілою низкою серйозних проблем.

Так, російські авіакомпанії, зокрема, перестали літати до країн Європи.

Це пов’язано як із санкціями, так і з тим, що російська влада дозволила фактично вкрасти західні літаки, які авіакомпанії країни-агресора використовували на умовах лізингу.

Ціни на польоти в КНДР

На четвертий день повномасштабної війни російські авіакомпанії знайшли "альтернативний" варіант.

Російська Федерація встановила пряме авіасполучення з Москви до столиці іншої країни-ізгоя, Корейської Народно-Демократичної Республіки.

Ціни на перший рейс Москва-Пхеньянь в кілька разів перевищуватиме ціни на колишні європейські маршрути. Відомо, що квитки на місця у першому польоті коштували понад 44 тисячі рублів, тобто понад 560 доларів США.

При цьому поки що, зазначили у Мінтрансі РФ, цей рейс буде здійснюватися лише один раз на місяць.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чому КНДР підтримує Росію у війні з Україною.

Додамо, ми повідомляли про те, що тисячі робітників КНДР поїдуть до РФ для виробництва дронів.