Нові літаки з РФ в КНДР - нове авіасполучення

Росія почала літати в КНДР — божевільні ціни на квитки
Авіакомпанії Російської Федерації почали літати з Москви у столицю Північної Кореї. Поки що квиток коштує майже 600 доларів, а рейси здійснюються раз на місяць.
Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters.
Проблеми російської пасажирської авіації
Після початку повномасштабної війни проти України російська пасажирська авіація зіткнулася з цілою низкою серйозних проблем.
Так, російські авіакомпанії, зокрема, перестали літати до країн Європи.
Це пов’язано як із санкціями, так і з тим, що російська влада дозволила фактично вкрасти західні літаки, які авіакомпанії країни-агресора використовували на умовах лізингу.
Ціни на польоти в КНДР
На четвертий день повномасштабної війни російські авіакомпанії знайшли "альтернативний" варіант.
Російська Федерація встановила пряме авіасполучення з Москви до столиці іншої країни-ізгоя, Корейської Народно-Демократичної Республіки.
Ціни на перший рейс Москва-Пхеньянь в кілька разів перевищуватиме ціни на колишні європейські маршрути. Відомо, що квитки на місця у першому польоті коштували понад 44 тисячі рублів, тобто понад 560 доларів США.
При цьому поки що, зазначили у Мінтрансі РФ, цей рейс буде здійснюватися лише один раз на місяць.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чому КНДР підтримує Росію у війні з Україною.
Додамо, ми повідомляли про те, що тисячі робітників КНДР поїдуть до РФ для виробництва дронів.
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