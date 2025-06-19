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Тисячі робітників КНДР поїдуть до РФ для виробництва дронів — ЗМІ

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Дата публікації: 19 червня 2025 21:42
Люди з КНДР поїдуть до РФ для виробництва дронів — що відомо
Військові КНДР. Фото ілюстративне: KCNA
Ключові моменти Що відомо про співпрацю КНДР та Росії

Північна Корея розглядає варіант відправлення десятків тисяч своїх громадян до Росії для роботи на виробництві ударних безпілотників "Шахед". За попередніми оцінками, йдеться про близько 25 тисяч працівників, які можуть бути залучені до технологічних і збиральних процесів. 

Про це пише NHK.

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Що відомо про співпрацю КНДР та Росії

За даними ЗМІ, Північна Корея має намір направити до Росії тисячі своїх працівників, аби сприяти нарощуванню виробництва ударних дронів. У відповідь Москва, ймовірно, зобов'язується надати північнокорейській стороні доступ до навчальних програм з експлуатації безпілотників. 

Завод, де планується залучення північнокорейських працівників, розташований в Алабузькій спеціальній економічній зоні на території Татарстану — однієї з центральних республік Росії.

Зазначається, що військова співпраця між Росією та Північною Кореєю продовжує поглиблюватися, оскільки Росія збільшує виробництво безпілотників на тлі вторгнення в Україну. Тим часом КНДР прагне зміцнити свої збройні сили.

Нагадаємо, що начальник Головного управління розвідки МОУ генерал Кирило Буданов заявив, що Північна Корея уже значно збільшила свої можливості щодо ведення агресивної війни завдяки отриманим технологіям та унікальному досвіду Росії.

Кілька днів тому лідер КНДР Кім Чен Ин висловив всебічну підтримку та готовність допомогти Росії у війні проти України. 

КНДР дрони війна в Україні Росія Шахед
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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