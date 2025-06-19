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Тысячи рабочих КНДР поедут в РФ для производства дронов — СМИ

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Дата публикации 19 июня 2025 21:42
Люди из КНДР поедут в РФ для производства дронов - что известно
Военные КНДР. Фото иллюстративное: KCNA
Ключові моменти Что известно о сотрудничестве КНДР и России

Северная Корея рассматривает вариант отправки десятков тысяч своих граждан в Россию для работы на производстве ударных беспилотников "Шахед". По предварительным оценкам, речь идет об около 25 тысячах работников, которые могут быть привлечены к технологическим и сборочным процессам.

Об этом пишет NHK.

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По данным СМИ, Северная Корея намерена направить в Россию тысячи своих работников, чтобы способствовать наращиванию производства ударных дронов. В ответ Москва, вероятно, обязуется предоставить северокорейской стороне доступ к учебным программам по эксплуатации беспилотников.

Завод, где планируется привлечение северокорейских работников, расположен в Алабужской специальной экономической зоне на территории Татарстана — одной из центральных республик России.

Отмечается, что военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей продолжает углубляться, поскольку Россия увеличивает производство беспилотников на фоне вторжения в Украину. Между тем КНДР стремится укрепить свои вооруженные силы.

Напомним, что начальник Главного управления разведки МОУ генерал Кирилл Буданов заявил, что Северная Корея уже значительно увеличила свои возможности по ведению агрессивной войны благодаря полученным технологиям и уникальному опыту России.

Несколько дней назад лидер КНДР Ким Чен Ын выразил всестороннюю поддержку и готовность помочь России в войне против Украины.

КНДР дроны война в Украине Россия Шахед
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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