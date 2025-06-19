Люди из КНДР поедут в РФ для производства дронов - что известно

Военные КНДР. Фото иллюстративное: KCNA

Северная Корея рассматривает вариант отправки десятков тысяч своих граждан в Россию для работы на производстве ударных беспилотников "Шахед". По предварительным оценкам, речь идет об около 25 тысячах работников, которые могут быть привлечены к технологическим и сборочным процессам.

Об этом пишет NHK.

Реклама

Читайте также:

Что известно о сотрудничестве КНДР и России

По данным СМИ, Северная Корея намерена направить в Россию тысячи своих работников, чтобы способствовать наращиванию производства ударных дронов. В ответ Москва, вероятно, обязуется предоставить северокорейской стороне доступ к учебным программам по эксплуатации беспилотников.

Завод, где планируется привлечение северокорейских работников, расположен в Алабужской специальной экономической зоне на территории Татарстана — одной из центральных республик России.

Отмечается, что военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей продолжает углубляться, поскольку Россия увеличивает производство беспилотников на фоне вторжения в Украину. Между тем КНДР стремится укрепить свои вооруженные силы.

Напомним, что начальник Главного управления разведки МОУ генерал Кирилл Буданов заявил, что Северная Корея уже значительно увеличила свои возможности по ведению агрессивной войны благодаря полученным технологиям и уникальному опыту России.

Несколько дней назад лидер КНДР Ким Чен Ын выразил всестороннюю поддержку и готовность помочь России в войне против Украины.