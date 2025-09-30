Российский студент напал на преподавательниц - причина резни в российском колледже

Подозреваемый в резне в российском колледже. Фото: росСМИ

В российском городе Архангельск бывший студент колледжа с ножом в руках напал на преподавательницу этого учебного заведения. После задержания он объяснил причину своего нападения.

Об этом сообщили российские медиа.

Экс-студент колледжа порезал своих бывших преподавательниц

В городе Архангельск, что на севере России, бывший студент колледжа напал на двух преподавательниц этого учебного заведения.

Он нанес им несколько ножевых ранений, обеих женщин пришлось госпитализировать. Впрочем, после пребывания в реанимации преподавательниц уже перевели в обычные палаты.

18-летнего нападающего Артемия Корюкова, между тем, задержали и отправить за решетку.

Почему юноша напал на работниц учебного заведения

Там он признался в причинах своего нападения на бывших преподавательниц.

Корюков объяснил жестокий поступок тем, что именно они повлияли на отчисление его из колледжа.

Известно, что одна из раненых работает преподавателем русского языка и литературы. Другая жертва — социальный педагог в колледже.

