Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки Різанина в коледжі — російський студент назвав причину

Різанина в коледжі — російський студент назвав причину

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 14:17
Російський студент напав на викладачок - причина різанини в російському коледжі
Підозрюваний у різанині в російському коледжі. Фото: росЗМІ

У російському місті Архангельськ колишній студент коледжу з ножем в руках напав на викладачок цього навчального закладу. Після затримання він пояснив причину свого нападу.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

Ексстудент коледжу порізав своїх колишніх викладачок

У місті Архангельськ, що на півночі Росії, колишній студент коледжу напав на двох викладачок цього навчального закладу.

Він завдав їм кількох ножових поранень, обох жінок довелося госпіталізувати. Втім, після перебування у реанімації викладачок уже перевели у звичайні палати.

18-річного нападника Артемія Корюкова, між тим, затримали і відправити за ґрати.

Чому юнак напав на працівниць навчального закладу

Там він зізнався у причинах свого нападу на колишніх викладачок.

Корюков пояснив жорстокий вчинок тим, що саме вони вплинули на відрахування його з коледжу.

Відомо, що одна із поранених працює викладачем російської мови та літератури. Інша жертва — соціальний педагог у коледжі.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у місті Казань (республіка Татарстан) внаслідок стрілянини у школі загинуло понад 10 осіб.

Додамо, ми повідомляли про те, що у російському Брянську восьмикласниця влаштувала стрілянину просто посеред уроків, убивши двох людей та ще чотирьох поранивши, а потім вчинивши самогубство.

освіта підлітки росіяни різанина Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації