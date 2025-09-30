Російський студент напав на викладачок - причина різанини в російському коледжі

Підозрюваний у різанині в російському коледжі. Фото: росЗМІ

У російському місті Архангельськ колишній студент коледжу з ножем в руках напав на викладачок цього навчального закладу. Після затримання він пояснив причину свого нападу.

Про це повідомили російські медіа.

Ексстудент коледжу порізав своїх колишніх викладачок

У місті Архангельськ, що на півночі Росії, колишній студент коледжу напав на двох викладачок цього навчального закладу.

Він завдав їм кількох ножових поранень, обох жінок довелося госпіталізувати. Втім, після перебування у реанімації викладачок уже перевели у звичайні палати.

18-річного нападника Артемія Корюкова, між тим, затримали і відправити за ґрати.

Чому юнак напав на працівниць навчального закладу

Там він зізнався у причинах свого нападу на колишніх викладачок.

Корюков пояснив жорстокий вчинок тим, що саме вони вплинули на відрахування його з коледжу.

Відомо, що одна із поранених працює викладачем російської мови та літератури. Інша жертва — соціальний педагог у коледжі.

