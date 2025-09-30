Російський студент напав на викладачок - причина різанини в російському коледжі

Різанина в коледжі — російський студент назвав причину
У російському місті Архангельськ колишній студент коледжу з ножем в руках напав на викладачок цього навчального закладу. Після затримання він пояснив причину свого нападу.
Про це повідомили російські медіа.
Ексстудент коледжу порізав своїх колишніх викладачок
У місті Архангельськ, що на півночі Росії, колишній студент коледжу напав на двох викладачок цього навчального закладу.
Він завдав їм кількох ножових поранень, обох жінок довелося госпіталізувати. Втім, після перебування у реанімації викладачок уже перевели у звичайні палати.
18-річного нападника Артемія Корюкова, між тим, затримали і відправити за ґрати.
Чому юнак напав на працівниць навчального закладу
Там він зізнався у причинах свого нападу на колишніх викладачок.
Корюков пояснив жорстокий вчинок тим, що саме вони вплинули на відрахування його з коледжу.
Відомо, що одна із поранених працює викладачем російської мови та літератури. Інша жертва — соціальний педагог у коледжі.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у місті Казань (республіка Татарстан) внаслідок стрілянини у школі загинуло понад 10 осіб.
Додамо, ми повідомляли про те, що у російському Брянську восьмикласниця влаштувала стрілянину просто посеред уроків, убивши двох людей та ще чотирьох поранивши, а потім вчинивши самогубство.
Читайте Новини.LIVE!