В РФ чиновники и пропаганда снова вспомнили об Аляске и пытаются претендовать на эту территорию

РФ в снова хочет Аляску — вспомнили об "исторических связях"
На фоне встречи президента США Трампа и диктатора РФ Путина на Аляске в кремлевском политикуме с новой силой вспыхнули на эту территорию. Снова звучит риторика об "исторических связях".
Такой вывод делают специалисты Института изучения войны (ISW).
Какие нарративы продвигает Кремль по Аляске
Накануне встречи 15 августа, российские чиновники резко стали характеризовать этот регион как "американский российского происхождения" и отмечают исторические территориальные амбиции России.
В частности, помощник президента России Юрий Ушаков предложил Аляску как место встречи, мотивируя это близостью США и России через Берингов пролив и общими экономическими интересами в регионах Аляски и Арктики.
Кирилл Дмитриев, российский переговорщик, напомнил об "исторических связях" Аляски с Русской православной церковью, а также о бывшем военном и экономическом присутствии России в этом регионе.
Пропаганда РФ не забывает об Аляске
Стоит отметить, что российские чиновники и СМИ неоднократно высказывали требования о возвращении Аляски в состав России. Так, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в январе 2024 года заявил, что Россия ждет возвращения Аляски "в любой день".
В 2024 году российские телеведущие Владимир Соловьев и Ольга Скабеева также неоднократно требовали возвращения Аляски.
Кроме того, председатель Госдумы Вячеслав Володин в июле 2022 года угрожал выдвинуть претензии на Аляску, если США заморозят российские активы за рубежом.
В октябре 2018 года государственный телеканал RT призвал к настойчивым требованиям по "возвращению" Аляски после того, как США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
