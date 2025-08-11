У РФ чиновники та пропаганда знову згадали про Аляску і намагаються претендувати на цю територію

Банер з претензією на Аляску в Красноярську РФ. Фото: росЗМІ

На тлі зустрічі президента США Трампа та диктатора РФ Путіна на Алясці в кремлівському політикумі з новою силою спалахнули на цю територію. Знову лунає риторика про "історичні зв'язки".

Такий висновок роблять фахівці Інститут вивчення війни (ISW).

Які наративи просуває Кремль щодо Аляски

Напередодні зустрічі 15 серпня, російські чиновники різко стали характеризувати цей регіон як "американський російського походження" та наголошують на історичних територіальних амбіціях Росії.

Зокрема, помічник президента Росії Юрій Ушаков запропонував Аляску як місце зустрічі, мотивуючи це близькістю США і Росії через Берингову протоку та спільними економічними інтересами в регіонах Аляски та Арктики.

Кирило Дмитрієв, російський перемовник, нагадав про "історичні зв'язки" Аляски з Російською православною церквою, а також про колишню військову та економічну присутність Росії в цьому регіоні.

Пропаганда РФ не забуває про Аляску

Варто зазначити, що російські чиновники та ЗМІ неодноразово висловлювали вимоги щодо повернення Аляски до складу Росії. Так, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв у січні 2024 року заявив, що Росія чекає повернення Аляски "будь-якого дня".

У 2024 році російські телеведучі Володимир Соловйов та Ольга Скабєєва також неодноразово вимагали повернення Аляски.

Крім того, голова Держдуми В'ячеслав Володін у липні 2022 року погрожував висунути претензії на Аляску, якщо США заморозять російські активи за кордоном.

У жовтні 2018 року державний телеканал RT закликав до наполегливих вимог щодо "повернення" Аляски після того, як США вийшли з Договору про ракети середньої та меншої дальності.

